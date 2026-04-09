A Empoli aprirà una nuova libreria nel Giro: torna Mondadori

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Per una libreria che lascia il centro empolese, ce n'è una che arriva. Il gruppo Mondadori torna nel Giro, dopo aver fatto la sua apparizione qualche anno fa. Aprirà a breve un punto vendita della libreria che dovrebbe avere sede in via Ridolfi, nel pieno centro di Empoli.

Non è ancora certa la data del taglio del nastro, alcune voci danno l'estate come momento possibile per l'apertura. Intanto però si cerca personale. Nei giorni scorsi su Facebook era circolata una foto riguardo un annuncio di lavoro proprio per la nuova apertura: tra i profili richiesti troviamo commessa o commesso di libreria.

L'apertura di Mondadori significherebbe non solo, come si è visto, un ritorno, ma anche una buona notizia sul fronte della cultura cittadina dopo che nei mesi scorsi il Giro ha salutato la San Paolo-Libri e persone.

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