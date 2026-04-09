Addio a Max, volto storico del centro di San Miniato

È scomparso all'età di 57 anni Massimiliano Santarpia, volto noto e ben voluto nel centro storico di San Miniato. Noto semplicemente come 'Max', per molti, soprattutto per chi frequenta quotidianamente il centro storico, era conosciuto da tutti e rappresentava, un punto di riferimento. Ricordato da tutti come buono e accogliente, era solito trovarlo davanti alla gelateria del Corso Garibaldi.

Nato il 1 agosto 1968, visse sempre nella sua San Miniato, tra il centro e le campagne. Da giovane viaggiò molto, facendo numerose esperienze tra diverse culture e imparando lingue straniere come l'inglese, il francese e lo spagnolo. "Una cultura infinita", raccontano le persone che lo conoscevano, "che era un piacere ascoltare". Per chi lo conosceva l'uomo, che aveva alle spalle trascorsi legati a dipendenze, ha vissuto secondo le proprie regole, ma sempre nel massimo rispetto di chi lo circondava.

Da quanto appreso nell'ultimo periodo ha affrontato diversi problemi di salute, che hanno portato al ricovero e, purtroppo, alla sua scomparsa nei giorni scorsi. Con lui se ne va un pezzo di storia del centro storico di San Miniato. Il sindaco ha voluto salutarlo con affetto sui social: "Ciao Max, salutaci le stelle".

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