Nuove telecamere, FdI Empoli: “Attenzione del Governo Meloni sulle città"

Fratelli d’Italia Empoli esprime "soddisfazione per il finanziamento ottenuto dal Comune di Empoli per il potenziamento della videosorveglianza urbana". L’intervento, che prevede l’installazione di 26 nuove telecamere, vale complessivamente 250 mila euro, di cui 200 mila provenienti da fondi statali e 50 mila a carico del Comune.

"Si tratta di una notizia positiva per la città e di un risultato che va letto anche sul piano politico: quando la sicurezza urbana diventa una priorità reale dell’azione di governo, i territori possono contare su strumenti concreti per rafforzare il controllo del territorio, prevenire fenomeni di degrado e sostenere in modo più efficace il lavoro delle istituzioni locali e delle forze dell’ordine".

Per Fratelli d’Italia Empoli "questo finanziamento conferma l’impostazione del Governo Meloni, che ha riportato il tema della sicurezza al centro dell’agenda nazionale non con dichiarazioni di principio, ma con misure, fondi e linee di intervento capaci di tradursi in risultati tangibili anche per i Comuni. La sicurezza non si garantisce con gli slogan, ma con investimenti, programmazione e presenza dello Stato".

"Empoli, in questi mesi, ha peraltro beneficiato anche di altre opportunità nazionali che testimoniano come le risorse messe a disposizione a livello centrale possano produrre effetti concreti sui territori. Tra queste, i 200 mila euro ottenuti con il progetto “Sport Illumina”, il finanziamento da 238 mila euro legato al bando ANCI sul Fondo Politiche Giovanili per lo Spazio Giovani Under 35 nell’ex Cinema La Perla e gli 1,7 milioni di euro del PNRR destinati alla riqualificazione delle palestre Busoni e Vanghetti."

"Sono risorse diverse per finalità, ma unite da un dato di fondo: quando il Governo sceglie di sostenere i Comuni su sicurezza, giovani, sport e riqualificazione urbana, i benefici arrivano anche nelle realtà locali e si traducono in servizi, strutture e strumenti più adeguati per i cittadini."

Fratelli d’Italia Empoli "esprime dunque apprezzamento per una linea politica nazionale che considera la sicurezza urbana un tema centrale per la qualità della vita delle comunità e per la serenità delle famiglie. Allo stesso tempo, auspica che l’amministrazione comunale proceda adesso con rapidità nella realizzazione dell’intervento, perché i cittadini hanno bisogno di vedere i risultati e di toccare con mano un rafforzamento effettivo della sicurezza sul territorio".

Fonte: FdI Empoli