Partire col piede giusto, l'obiettivo dell'Use Rosa Scotti

A quel che si dice non si dovrebbe assistere ad una serie scintillante viste le caratteristiche prettamente difensive di entrambe le squadre ma, insomma, come si fa a non associare la parola spettacolo a playoff? E quindi via alla serie con gara uno dei quarti di finale. A darsi appuntamento sabato sera alle 21 al pala Sammontana sono Use Rosa Scotti ed Umbertide (arbitri Lillo di Brindisi e Caldarola di Ruvo di Puglia, diretta streaming youtube su ‘use basket tv’) per decidere chi, delle due, volerà in semifinale.

“Arriviamo ai playoff in un buon momento – attacca coach Alessio Cioni – ben sapendo che è una fase della stagione nella quale si azzera tutto. Poi le serie centrali del tabellone sono sempre incerte visto che il valore delle squadre si equivale. Le umbre sono un’ottima compagine che difende forte e, di conseguenza, ti fa giocare male. Non è detto che i punteggi saranno alti perché loro, come noi, sono brave a mettere sassolini negli ingranaggi lavorando bene in difesa. Oltretutto sono molto ben allenate da Michele Staccini che è un amico oltre che un ottimo tecnico. Se la partita fosse scorbutica e difficile, sarà importante avere la testa giusta per giocarsela fino in fondo. Sicuramente siamo determinate a giocarcela e vogliamo iniziare col piede giusto questa serie dei quarti”.

Umbertide ha nell’esterna Giulia Sorrentino la punta di diamante con medie altissime nelle finali di Coppa Italia, la classica giocatrice da non far mai accendere perché in grado di vincere da sola. Oltre a lei la lunga Beatrice Baldi, una delle migliori nel ruolo di ala grande con dimensione esterna ed interna. Senza dimenticare le varie Giorgia Amatori, Ramona Tomasoni, Angese Gianangeli e la giovane Laura Del Sole, classe 2006. Il tutto in un telaio collaudato e tosto che non ha giocatrici straniere.

Appuntamento sabato sera al pala Sammontana, l’apporto del pubblico sarà fondamentale.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa