Oggi per Cucinare che Bontà ringrazio Camilla che mi ha scritto e mi ha mandato una ricetta molto buona anzi per me buonissima, la Pasta alla Norma, una ricetta della tradizione Siciliana.

Camilla ha imparato a farla grazie alla sua nonna, quando potevano la preparavano insieme. Camilla era quella che si occupava di tagliare e friggere le melanzane.

La ricotta infornata è un prodotto siciliano è prodotta infornandola dopo uno o due giorni dalla salatura, ma potete provare anche a farla in casa, comprate la ricotta fresca e l'unica cosa di cui vi dovrete preoccupare sarà il forno. Vi lascio il link per realizzarla https://www.fattoincasadabenedetta.it/ricetta/ricotta-infornata/

Pasta alla Norma (Sicilia)

Ingredienti per 4 persone

300 gr di maccheroni di grano

2 melanzane medie

500 gr di pomodori pelati

Uno spicchio di aglio

Un mazzetto di basilico fresco

200 gr di ricotta infornata

Olio extravergine di oliva

Sale

Preparazione:

Tagliate le melanzane in fette spesse e ponetele a spurgare in un colapasta, cosparso di sale grosso. Preparate nel frattempo la salsa, soffriggendo nell’olio lo spicchio d’aglio e aggiungendo poi i pelati e le foglie di basilico spezzettate. Strizzate le melanzane, asciugatele, tagliatele a cubetti e friggetele in abbondante olio extravergine di oliva. Scolatele, avendo cura di asciugare bene l’eccesso di olio. Cuocete al dente i maccheroni, conditeli con la salsa di pomodoro mescolata alle melanzane fritte, completate ogni piatto con abbondante ricotta infornata a scaglie, qualche dadino di melanzana e foglie di basilico.

Camilla

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Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

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