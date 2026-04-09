Oggi per Cucinare che Bontà ringrazio Camilla che mi ha scritto e mi ha mandato una ricetta molto buona anzi per me buonissima, la Pasta alla Norma, una ricetta della tradizione Siciliana.
Camilla ha imparato a farla grazie alla sua nonna, quando potevano la preparavano insieme. Camilla era quella che si occupava di tagliare e friggere le melanzane.
La ricotta infornata è un prodotto siciliano è prodotta infornandola dopo uno o due giorni dalla salatura, ma potete provare anche a farla in casa, comprate la ricotta fresca e l'unica cosa di cui vi dovrete preoccupare sarà il forno. Vi lascio il link per realizzarla https://www.fattoincasadabenedetta.it/ricetta/ricotta-infornata/
Pasta alla Norma (Sicilia)
Ingredienti per 4 persone
300 gr di maccheroni di grano
2 melanzane medie
500 gr di pomodori pelati
Uno spicchio di aglio
Un mazzetto di basilico fresco
200 gr di ricotta infornata
Olio extravergine di oliva
Sale
Preparazione:
Tagliate le melanzane in fette spesse e ponetele a spurgare in un colapasta, cosparso di sale grosso. Preparate nel frattempo la salsa, soffriggendo nell’olio lo spicchio d’aglio e aggiungendo poi i pelati e le foglie di basilico spezzettate. Strizzate le melanzane, asciugatele, tagliatele a cubetti e friggetele in abbondante olio extravergine di oliva. Scolatele, avendo cura di asciugare bene l’eccesso di olio. Cuocete al dente i maccheroni, conditeli con la salsa di pomodoro mescolata alle melanzane fritte, completate ogni piatto con abbondante ricotta infornata a scaglie, qualche dadino di melanzana e foglie di basilico.
Camilla
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