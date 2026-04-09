Playoff, sfida decisiva ad Arezzo per l’Use Computer Gross

Per i playoff è con ogni probabilità decisiva. Anche se l’Use Computer Gross dovrà giocare poi l’ultima in casa con il fanalino di coda Genova, la sfida di sabato sera alle 18.15 ad Arezzo dell’ex Alessio Fioravanti è quella che può davvero decidere le sorti del campionato. Posto che tutto non dipende solo da quello che faranno i biancorossi ma anche i loro avversari diretti, è chiaro che vincere sabato sarebbe un passo forse decisivo per entrare fra le prime otto. I ragazzi di coach Valentino ci arrivano dopo due sconfitte consecutive, la seconda delle quali nell’infrasettimanale con la Virtus Siena.

Il tecnico parte proprio da qui: “Abbiamo faticato il primo quarto – spiega – siamo riusciti ad entrare in partita aumentando l’intensità difensiva anche se poi abbiamo pagato lo sforzo. La gara è stata decisa dagli episodi nei quali la Virtus Siena è stata più concreta e concentrata di noi. Peccato, perché abbiamo combattuto alla pari contro una squadra che viaggia da sempre nella parte alta della classifica”. “Ora – prosegue - pensiamo ad Arezzo, una sfida che sarà decisiva per i playoff. Potrebbero bastare anche due punti nel caso di determinati incastri che ad ora nessuno può prevedere visto che, se a noi mancano solo due partite da giocare, alle altre ne mancano tre. Quindi non pensiamo più di tanto a fare questi calcoli ma concentriamoci sulla partita preparandola al meglio ben sapendo che anche per i nostri avversari è un match fondamentale”. La gara sarà diretta da Zanzarella di Rapolano e Collet di Castelnuovo Berardenga, non è prevista diretta streaming.