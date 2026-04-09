Maxi sequestro a Montopoli: 30 chili di marijuana in un casolare abbandonato

Scoperti in un casolare abbandonato nelle campagne di Montopoli in Val d’Arno 30 chili di marijuana. Nel primo pomeriggio di mercoledì 8 aprile la polizia locale di Montopoli ha svolto un controllo in un fabbricato, un’operazione che ha portato al ritrovamento di un vero e proprio deposito di stoccaggio di materiale stupefacente. La squadra, capitanata dalla comandante Susanna Pisanò e composta dall’assistente scelto Fabrizio Michele e l'agente Igor Jaksic, arrivata sul posto si è trovata di fronte a chili di sostanza stupefacente lasciata lì ad essiccare. Per accertarsi della natura della sostanza è stato richiesto il supporto del NORM dei Carabinieri della Compagnia di San Miniato che ha eseguito le analisi direttamente sul posto con il narcotest.

Del ritrovamento è stata prontamente informata la Procura di Pisa e sono stati redatti gli atti di rito. Immediatamente è stato disposto il sequestro della sostanza. Dato il quantitativo ritrovato, si parla di detenzione ai fini dello spaccio.

"Come sindaca del Comune di Montopoli – ha commentato la notizia la prima cittadina Linda Vanni – a nome di tutta l’amministrazione rivolgo alla nostra polizia locale il mio elogio. Grazie alla comandante e alla squadra che è intervenuta. Questo episodio non è stato dettato dal caso ma si inserisce in un importante lavoro di controllo del territorio che i nostri agenti svolgono accuratamente. Interventi necessari alla tutela della sicurezza di tutti i cittadini e le cittadine".

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio Stampa

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