Ponte Mobile Levatoio Navicelli sulla FiPiLi: lavori urgenti di ripristino, risanamento e rinnovo

Alla data odierna l’avanzamento dei lavori urgenti di ripristino, risanamento e miglioramento del Ponte Mobile Levatoio Navicelli sulla FiPiLi è in linea con il programma comunicato il 27 marzo 2026 e, avverte Emma Donnini, consigliera della Città Metropolitana di Firenze delegata alla strada di grande comunicazione, "le diverse fasi di lavoro, con particolare riferimento alla fase di sollevamento e messa a terra su banchina portuale, si sono svolte regolarmente".

In data 31 marzo sono stati avviati i lavori di rinnovo mediante nuova costruzione degli impianti meccanici e idraulici nel corso dei quali è emersa la necessità, riconoscibile solo con il ponte a terra, di sostituzione del traverso di testata del ponte in quanto si è rilevata una presenza eccessiva di corrosione tale da determinare, in particolare per il futuro, la riduzione della sezione resistente il cui ripristino in manutenzione straordinaria, seppur rimandabile, comporterebbe in un futuro prossimo un nuovo sollevamento del ponte che invece si potrà evitare con tre giorni di lavoro aggiuntivi rispetto al programma comunicato il 27 marzo.

Per questa ragione il Ponte Mobile Levatoio Navicelli sarà pronto per poter essere riposizionato nella sua sede sopra elevata mercoledì 15 aprile, rispetto al 12 aprile inizialmente comunicato. Tuttavia l’intervento di sollevamento da terra a chiatta e da chiatta in quota sarà eseguito domenica 19 aprile al fine di interrompere il traffico veicolare nella viabilità sottostante del Ponte Mobile Levatoio Mogadiscio, anche per ragioni di sicurezza dell’utenza oltre che di contenimento del disagio, nella giornata di domenica in cui è molto più contenuto rispetto agli altri giorni della settimana.

Di seguito le fasi operative aggiornate

31 marzo – 15 aprile 2026: Rinnovo completo dell'impiantistica meccanica e idraulica e risanamento parti deteriorate.

16–19 aprile 2026: Posizionamento grue e chiatta e successivo sollevamento del ponte e riposizionamento nella propria sede sopraelevata.

20–26 aprile 2026: Realizzazione della nuova pavimentazione e collaudo degli impianti per la piena ripresa della funzionalità del ponte, sia stradale sia nautica.

Per tutta la durata dei lavori residua il Ponte Navicelli rimarrà quindi chiuso al traffico veicolare. Il transito alternativo è garantito dal Ponte Mogadiscio. Il passaggio delle imbarcazioni lungo il Canale Navicelli è consentito sempre ad eccezione degli ultimi giorni necessari per lavori stradali e collaudi. È previsto il ripristino della piena funzionalità del Ponte Mobile Levatoio Navicelli entro il 27 aprile 2026.

Il calendari dei lavori urgenti di ripristino, risanamento e rinnovo del Ponte Mobile Levatoio Navicelli

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa Comune di Signa