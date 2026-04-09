Il presidente Sergio Mattarella arriverà in visita a Pontedera

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Pontedera. Nella città dove anni fa ricordò il suo omologo Gronchi, Mattarella arriverà giovedì 30 aprile.
Come da tradizione, il presidente festeggerà la Festa dei Lavoratori del 1 maggio, nelle ore precedenti, in una città industriale italiana. Il 30 aprile sarà a Pontedera, città tradizionalmente industriale grazie allo stabilimento Piaggio.
Mattarella sarà in Toscana dopo le tappe di Reggio Emilia (2023), Cosenza (2024) e Latina (2025).
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