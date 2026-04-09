Principio d'incendio nei contatori di un condominio a Prato: evacuate 60 persone, poi fatte rientrare

Un principio di incendio ha interessato nella notte il vano contatori di un condominio a Prato: per precauzione tutti e 15 gli appartamenti sono stati fatti evacuare e le persone, circa 60, sono potute rientrare nelle proprie abitazioni al termine dell'intervento con il ritorno della situazione alla normalità.

Sul posto, intorno alle 23.30, sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato, con due squadre e un'autoscala, tre ambulanze inviate dal 118 e le forze dell'ordine. L'incendio è stato prontamente spento ma il fumo denso e acre provocato dalle apparecchiature elettriche ha invaso il vano scale e alcuni appartamenti. Per questo i vigili del fuoco, in via precauzionale, hanno fatto uscire momentaneamente gli occupanti. Per nessuna persona si è reso necessario il trasporto in ospedale.

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