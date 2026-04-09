Protezione civile, domenica 12 aprile esercitazione a Tirrenia. Le modifiche al traffico

Domenica 12 aprile è in programma a Tirrenia una esercitazione di protezione civile organizzata da Anpas zona pisana, con il patrocinio del Comune di Pisa.

La manifestazione, denominata “Galileo26”, prevede dimostrazioni ed esercitazioni su scenari tipici delle attività di Protezione civile e sarà utile per la formazione dei volontari e occasione per coinvolgere e informare la cittadinanza. Si svolgerà prevalentemente in piazza dei Fiori.

Nella mattinata previste attività operative mentre nel pomeriggio il programma prevede alcune attività di formazione.

Tra le esercitazioni sono comprese la ricerca di dispersi (area interessata la pineta con ingresso da viale di Mezzapiaggia), l’aspirazione di acqua da evento post alluvionale (area interessata l’impianto idrovoro con ingresso da via dei Porcari e impianto idrovoro con ingresso da Canale Navicelli di fronte al campeggio) e il posizionamento dei sacchini) le attività possibili in caso di frazione isolata post sisma (montaggio tende al vione del Vannini/Coni e in piazza Sardegna a Marina di Pisa con il montaggio di una torre faro e tenda pneumatica). Infine, le operazioni nella ipotesi di un incendio (via di Torretta/ex distaccamento Vigili del Fuoco).

Modifiche al traffico Per lo svolgimento delle attività programmate, il Comune di Pisa ha stabilito a partire dalle ore 08.00 del 12 aprile il divieto di sosta, con rimozione coatta, e di transito in piazza dei Fiori (eccetto i veicoli autorizzati) e divieto di sosta in via dei Fiori, con rimozione coatta lato nord dall’intersezione con piazza dei Fiori fino all’intersezione con via Oleandri. I provvedimenti saranno validi fino al termine dell’esercitazione, e comunque non oltre le ore 20.00 del 12 aprile

Fonte: Comune di Pisa

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