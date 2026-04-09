Public Engagement, l'Università di Firenze ospita la riunione nazionale di APEnet

Accorciare le distanze fra la ricerca e la società, promuovere la collaborazione fra il sapere e i territori sono gli obiettivi del Public Engagement, che ormai da anni si affianca alle missioni tradizionali delle università.

La Rete italiana degli Atenei ed Enti di Ricerca per il Public Engagement (APEnet), costituita da cinquantasette istituzioni nazionali, ha scelto l’Ateneo fiorentino come sede del suo appuntamento periodico: oggi, giovedì 9, e venerdì 10 aprile il Campus delle Scienze Sociali ospiterà l’appuntamento intitolato PROSPETTIVE #1.

L’evento dell’associazione, attiva dal 2018 nella crescita e nella promozione del Public Engagement, accompagnerà l’Assemblea ordinaria dei soci, ma sarà anche un’occasione concreta di approfondimento, scambio e costruzione condivisa attorno ad alcuni temi oggi centrali per chi lavora allo sviluppo e al consolidamento dei rapporti tra i risultati della ricerca e le richieste provenienti da società e territori.

La due giorni sarà l’occasione per presentare il nuovo Comitato Tecnico Scientifico (CTS) di APEnet, che rappresenta un passaggio di ulteriore consolidamento dell’Associazione.

Nella giornata odierna verrà introdotta una delle principali novità di questa edizione: due laboratori paralleli pensati come spazi di lavoro sui temi dell’impatto sociale e del crowdfunding, due ambiti sempre più rilevanti sia sul piano strategico sia su quello operativo.

Venerdì 10 aprile sarà invece dedicata alle sessioni parallele dei Gruppi di Lavoro APEnet — Osservatorio, Formazione e Comunicazione — che rappresentano uno degli spazi più importanti di elaborazione e coordinamento dell’attività associativa.

“Siamo molto contenti di essere stati scelti per ospitare questo momento di lavoro dell’associazione nazionale – dichiara il prorettore al trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale Marco Pierini - . L’Ateneo fiorentino crede molto al Public Engagement come processo dinamico che genera crescita sociale, culturale ed economica, per affrontare le sempre nuovi sfide della nostra società”

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Fonte: Università degli Studi di Firenze