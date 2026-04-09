Riparte in Toscana 'CSI in Tour', 40 tappe per promuovere i valori educativi dello sport

Da domenica 12 aprile parte l’undicesima edizione di CSI, Centro sportivo italiano, in tour per tutta la Toscana. L’edizione 2026 è stata presentata nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e la testimonial dell’iniziativa, Giulia Pisani, ex pallavolista della Nazionale e commentatrice di Rai Sport.

L’evento organizzato dal CSI Toscana porta lo sport in tutto il territorio regionale coinvolgendo famiglie, scuole e istituzioni. Grazie all'importante collaborazione con la Regione Toscana, ente patrocinante oltre ad Anci comuni, Coni, Sport e Salute, da aprile a novembre per quaranta tappe nel villaggio itinerante si potranno sperimentare molte discipline tra cui basket, pallavolo, calcio, danza, arti marziali, dodgeball, rugby, atletica, giochi di attività ludico-motoria e animazione e tante altre novità nelle postazioni presidiate dai volontari e sotto la guida di animatori sportivi e istruttori.

“Sono particolarmente felice – afferma il presidente della Regione, Eugenio Giani – di partecipare a questa presentazione e di contribuire a promuovere questo denso programma di appuntamenti, che non soltanto toccherà tutta la Toscana, ma che contribuisce alla diffusione della conoscenza prima e della pratica sportiva poi. Lo sport non è soltanto salute, ma socialità, prevenzione delle malattie, educazione mentale e sviluppo della personalità e delle doti cognitive ed intellettive. E lo sport non si può e deve pensare come ristretto alle principali e più conosciute discipline agonistiche e non, ma va considerato, come bene fa il Csi, che ringrazio e con cui mi complimento, un impegno che spazia tra moltissime attività che vanno conosciute e che si deve provare a praticare”.

In programma non solo attività fisica, ma anche incontri tematici di approfondimento su sport, alimentazione, cultura della salute, inclusione, disabilità, etica, disagio giovanile.

Testimonial di questa edizione la toscana Giulia Pisani l’ex pallavolista che ha giocato dai 16 ai 27 anni per la Nazionale e per importanti club di Serie A vincendo numerosi trofei a livello italiano e internazionale. Dal 2019 commenta le partite del campionato di Serie A Femminile e della Nazionale per conto di Rai sport, che ha partecipato a campionati europei, mondiali e le ultime due Olimpiadi in veste di inviata Rai. Dall’estate 2022 riveste il ruolo di Team Manager della Nazionale Italiana di pallavolo U16.

“Lo sport – afferma Giulia Pisani che ha spiccate doti di team building e leadership grazie alla sua formazione sportiva di alto livello - per me è una palestra di vita che ti prepara ad affrontare le varie difficoltà cercando sempre di trovare una soluzione.”

Il tour inizierà il 12 aprile da Pieve a Settimo Scandicci (FI) nell’ambito del grande evento popolare “Festa della Madonna dei Fiori” con il Villaggio dello sport ingresso gratuito, inoltre farà tappa nella città di Grosseto e proseguirà per arrivare il 18 aprile nella meravigliosa città di Siena alla Fortezza medicea, nelle aree gioco con gonfiabili e con varie strutture sportive dislocate nella piazza nelle quali società, gruppi parrocchiali, circoli ricreativi, hanno aperto la possibilità ai bambini, ragazzi e famiglie di sperimentare gratuitamente le attività in programma tra gare, tornei e dimostrazioni nelle postazioni presidiate dai volontari ciessini e sotto la guida di animatori sportivi e istruttori.

Il primo maggio il Villaggio dello sport sarà ospitato nella Cittadella internazionale di Loppiano in occasione del grande festival dei giovani. Il 9 maggio la città di Lucca attende il CSI in tour in Piazza Napoleone dove anche quest’anno saranno allestite le strutture sportive itineranti che il 10 maggio faranno tappa in Piazza San Jacopo in Acquaviva sul lungomare della città di Livorno.

Tante attività sportive organizzate nelle tappe coinvolgendo i capoluoghi e località della Toscana, un'occasione per centinaia di società sportive e per migliaia di bambini ed adolescenti che accompagnati dai genitori partecipano alle attività sportive. L’edizione è dedicata alla figura della dirigente della Regione Toscana Paola Garvin, prematuramente scomparsa, che fu artefice dell'ideazione e della realizzazione della manifestazione.

Il Csi in tour si concluderà a novembre con la tappa finale due giorni 7 e 8 a Firenze con il grande evento di Autumnia tra festa dello sport e comunità agricola e con un convegno nel Comune di Figline.

Il CSI in tour è ormai un appuntamento importante per tutta la Toscana che il CSI organizza dal 2015 con l'obiettivo di promuovere l'etica sportiva come modello educativo, un evento sportivo unico nel suo genere, capace di mettere insieme le persone, per immaginare un cambiamento grazie ai valori educativi dello sport mostrando ai più giovani come l'attività, senza rincorrere il risultato ad ogni costo, può aiutare a trovare il proprio corretto equilibrio psico-fisico, con benefici sia per una crescita in un ambiente sano sia come strumento di prevenzione, di benessere e di salute.

La manifestazione offre la possibilità di vivere i valori dello sport, dell'amicizia, della pace e della condivisione grazie alla collaborazione con gli enti, le aziende e le associazioni che sostengono il progetto tra cui il main sponsor Esselunga, Menarini Group, Decathlon, Banco BPM, Publiacque SPA, Mukky

Fonte: Regione Toscana

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