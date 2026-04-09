Ruba 700 euro di cartucce per stampante, identificato e denunciato dai carabinieri

I carabinieri di Cecina al termine degli accertamenti hanno denunciato in stato di libertà un uomo, indiziato del reato di furto aggravato in concorso. L'episodio è accaduto in un negozio di elettrodomestici a Cecina e i fatti sono stati ricostruiti tramite testimonianze e immagini delle telecamere di videosorveglianza, a partire dalla denuncia del responsabile dell'esercizio commerciale. Secondo quanto emerso l'uomo, accompagnato da una complice al momento rimasta ignota, sarebbe entrato nel negozio dirigendosi verso il reparto di informatica e munito di un oggetto da taglio, verosimilmente un taglierino, dopo aver tolto l'antitaccheggio si è impossessato di 15 confezioni di cartucce per stampante di varie marche, per un valore commerciale di circa 700 euro.

Per l'uomo, 30enne di origini rumene, è scattata la denuncia. Dagli accertamenti è inoltre emerso che non sarebbe nuovo a fatti del genere, risultando indiziato per analoghe dinamiche ai danni di un punto vendita, della stessa catena, nella zona del pisano.