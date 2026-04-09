Saldo Taric 2025, a Lamporecchio nuove possibilità di rateizzazione

Gli utenti possono inoltrare la richiesta di rateizzazione e ottenere tutte le informazioni del caso attraverso i canali dedicati
Novità in arrivo per i cittadini di Lamporecchio. A seguito dell’emissione dell’avviso di Saldo TARIC 2025, comprensivo dei conguagli relativi agli svuotamenti dell’anno 2025, Plures Alia, di concerto con l’amministrazione comunale, ha disposto un’estensione straordinaria delle condizioni di accesso alla rateizzazione. In particolare, per il solo saldo 2025, sarà possibile richiedere la rateizzazione anche per importi minimi, al fine di agevolare tutti gli utenti interessati.
Le nuove condizioni prevedono che:
· la prima rata abbia scadenza a 30 giorni dalla data della richiesta.
· l’ultima rata debba avere scadenza entro il 31 dicembre 2026.
Modalità di richiesta
Gli utenti possono inoltrare la richiesta di rateizzazione e ottenere tutte le informazioni del caso attraverso i canali dedicati, in particolare tramite l’indirizzo e-mail: tariffa.rateizzazioni@aliaserviziambientali.it
Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa
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