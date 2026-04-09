Saldo Taric 2025, a Lamporecchio nuove possibilità di rateizzazione

Attualità Lamporecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Gli utenti possono inoltrare la richiesta di rateizzazione e ottenere tutte le informazioni del caso attraverso i canali dedicati

Novità in arrivo per i cittadini di Lamporecchio. A seguito dell’emissione dell’avviso di Saldo TARIC 2025, comprensivo dei conguagli relativi agli svuotamenti dell’anno 2025, Plures Alia, di concerto con l’amministrazione comunale, ha disposto un’estensione straordinaria delle condizioni di accesso alla rateizzazione. In particolare, per il solo saldo 2025, sarà possibile richiedere la rateizzazione anche per importi minimi, al fine di agevolare tutti gli utenti interessati.

Le nuove condizioni prevedono che:

· la prima rata abbia scadenza a 30 giorni dalla data della richiesta.

· l’ultima rata debba avere scadenza entro il 31 dicembre 2026.

 

Modalità di richiesta

Gli utenti possono inoltrare la richiesta di rateizzazione e ottenere tutte le informazioni del caso attraverso i canali dedicati, in particolare tramite l’indirizzo e-mail: tariffa.rateizzazioni@aliaserviziambientali.it

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa

Notizie correlate

Lamporecchio
Attualità
24 Marzo 2026

A Lamporecchio debutta il 'Trofeo Circolo Cerbaia': domenica la prima gara podistica competitiva e ludico-motoria

Domenica 29 marzo il località Cerbaia di Lamporecchio si corre la prima edizione del Trofeo Circolo Cerbaia Prima, gara podistica competitiva di km 13 e ludico motoria di km 5 [...]

Toscana
Attualità
9 Marzo 2026

Il 2025 degli ispettori Plures Alia: +15% di controlli sui rifiuti, calano dell'11% le sanzioni

Si rafforza nel 2025 la presenza degli ispettori ambientali di Plures Alia sul territorio dell’Ato Toscana Centro. Nei 39 Comuni in cui il servizio è attivo sono stati effettuati 91.266 [...]

Cerreto Guidi
Attualità
26 Febbraio 2026

Ciclismo, al via la quinta edizione del Gran Fondo del Genio

La primavera del ciclismo amatoriale torna a colorare le strade della Toscana: domenica 26 aprile 2026 si terrà la Quinta edizione della Gran Fondo del Genio, manifestazione su strada organizzata [...]



Tutte le notizie di Lamporecchio

<< Indietro

torna a inizio pagina