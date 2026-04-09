Salute della donna: il San Jacopo di Pistoia aderisce al (H)-Open Week

In occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda, osservatorio nazionale per la Medicina di Genere, dedica alle donne la settimana dal 22 al 29 aprile con l’iniziativa (H) Open Week, finalizzata a promuovere informazione, prevenzione e cura al femminile in ogni fase della vita.

Anche l’ospedale San Jacopo di Pistoia, tre Bollini Rosa per l’attenzione alla Medicina di genere, aderisce all’iniziativa offrendo visite specialistiche gratuite e materiale informativo dedicato. Gli appuntamenti si svolgeranno in diverse giornate della settimana e per partecipare è necessaria la prenotazione telefonica, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Mercoledì 22 aprile il professor Pasquale Mario Florio sarà a disposizione per sei visite ginecologiche in programma dalle 15.00 alle 18.00 presso l’Ambulatorio n. 27 del polo ambulatoriale A, al piano terra dell’ospedale.

Venerdì 24 aprile e martedì 28 aprile il dottor Andrea Del Grasso effettuerà invece visite urologiche rivolte alla popolazione femminile, dalle 15.00 alle 17.20, per un totale di quattordici prestazioni. Le visite si terranno presso gli ambulatori n. 29 e 28 del polo ambulatoriale A, al piano terra dell’ospedale San Jacopo.

Lunedì 27 aprile la dottoressa Maria Sciamannini effettuerà otto visite senologiche rivolte a donne di età compresa tra i 25 e gli 80 anni. Le visite si svolgeranno presso l’Ambulatorio n. 2 del polo ambulatoriale A, al piano terra dell’ospedale San Jacopo, con due fasce orarie: al mattino dalle 8.30 alle 10.00 e nel pomeriggio dalle 16.15 alle 17.45.

La prenotazione è obbligatoria e potrà essere effettuata telefonando al numero 0573 351609 nella giornata di martedì 14 aprile, dalle 9.00 alle 12.00.

Nel corso della settimana, nei giorni 22, 23, 24, 27, 28 e 29 aprile, dalle 9.00 alle 12.00, saranno inoltre attivi alcuni info point dedicati alla distribuzione di materiale informativo ed educativo sulla salute della donna. I punti informativi saranno collocati all’ingresso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia e al primo piano, di fronte all’area di ristoro.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa

Notizie correlate