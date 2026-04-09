Sarà intitolato a Vania Vannucchi il parco alberato di San Marco a Lucca

Sarà intitolato a Vania Vannucchi il parco alberato di San Marco posto tra il parcheggio di fronte all’ex ospedale Campo di Marte e la via Vecchia Pesciatina.

Lo ha deciso la giunta comunale, su input della commissione per le Pari Opportunità, che in questo modo ha inteso imprimere nella memoria della città il ricordo di Vania, operatrice socio sanitaria che all’età di 46 anni, nel 2016, è stata vittima di femminicidio.

"La piaga della violenza di genere non cessa – dichiara l’assessore alla toponomastica Moreno Bruni, che ha curato assieme all’omonima commissione la pratica di intitolazione – e pressoché quotidianamente assistiamo a episodi che ci lasciano senza parole e ci trasmettono un senso di impotenza nei confronti di tanta ferocia e inumanità. Ecco quindi che in questi casi ricordare può e deve servirci come antidoto, per reagire e non lasciarsi sopraffare dal male. Ricordare Vania come persona viva, che ha lasciato una grande eredità di affetti fra le persone a lei più vicine e in tutta la comunità lucchese, questo abbiamo voluto fare rispondendo a una sollecitazione venuta dalla commissione per le Pari Opportunità".

Adesso la delibera con cui la giunta ha stabilito questa intitolazione dovrà ottenere il nulla osta da parte delle Prefettura, dopo di che si procederà alla cerimonia pubblica.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa