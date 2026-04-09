Shopping sul mare a Tirrenia, domenica arriva il mercato

In occasione di domenica 12 aprile, il suggestivo litorale pisano a Tirrenia si prepara ad accogliere un evento capace di coniugare qualità, shopping e atmosfera primaverile. Per tutta la giornata, il celebre mercato di qualità promosso da ANVA Confesercenti animerà la località balneare con un’ampia selezione di operatori provenienti da diverse parti del territorio. I banchi espositivi proporranno i migliori prodotti del momento, con un’attenzione particolare ai nuovi arrivi della stagione primavera-estate 2026. Sarà una vera e propria “boutique a cielo aperto”, dove cittadini e visitatori potranno passeggiare lungo il mare e scoprire articoli di abbigliamento, accessori e tante altre eccellenze selezionate, in un contesto vivace e accogliente.

L’iniziativa rappresenta anche un’importante occasione di valorizzazione del commercio ambulante di qualità e del territorio, offrendo un’esperienza unica che unisce shopping, socialità e turismo. Confesercenti invita tutta la cittadinanza e i turisti a partecipare e vivere una giornata speciale all’insegna della primavera, del mare e del commercio di qualità sul litorale di Tirrenia.

Fonte: Confesercenti Pisa

Notizie correlate