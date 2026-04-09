Visita a Certaldo per l'assessora regionale alla cultura Cristina Manetti

Oggi l’Assessora regionale alla cultura, Cristina Manetti, ha fatto visita a Certaldo, nell’ambito del progetto “cultura diffusa”, in un’occasione dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio.

La visita ha offerto un’opportunità significativa per riscoprire il borgo medievale, celebre come patria di Giovanni Boccaccio, e per approfondire la conoscenza dei suoi tesori culturali. Nel corso della giornata, l’Assessora ha potuto ammirare la Casa Boccaccio, custode di preziosi volumi e rare edizioni del *Decameron*, autentiche testimonianze della straordinaria eredità letteraria e artistica boccaccesca.

Il percorso istituzionale è proseguito presso il Palazzo Pretorio, edificio di riferimento per la storia del borgo medievale, la cui architettura e le stratificazioni storiche raccontano secoli di vita amministrativa, politica e culturale, confermandone il ruolo simbolico nel panorama identitario del territorio.

La visita è stata accompagnata dall’Amministrazione comunale, con la partecipazione del Vicesindaco Simone Scardigli, dell’Assessora alla cultura Claudia Centi, dell’Assessora Romina Renzi e dell’Assessora Benedetta Bagni, insieme al Presidente del Consiglio comunale Elia Cinci e alla consigliera Margherita Giannini, che hanno accompagnato l’assessora lungo un percorso ricco di storia e cultura.

«La visita dell’Assessora Manetti costituisce un chiaro segnale di attenzione e di valorizzazione del nostro territorio», ha dichiarato l’Assessora alla Cultura del Comune di Certaldo Claudia Centi. «Certaldo, castello medievale e patria di Boccaccio, custodisce un patrimonio storico e culturale di eccezionale valore, la cui tutela e promozione rappresentano un impegno centrale per la crescita culturale e turistica della comunità».

L’Assessora regionale tornerà a Certaldo in occasione del Festivla Internazionale Mercantia, insieme al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, confermando così il valore storico e culturale di Certaldo.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa