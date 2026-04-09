XXIX Coppa Toscana, Giani: "Intreccio tra passione per motori e promozione territorio"

Torna dal 16 al 19 aprile prossimi la Coppa Toscana, arrivata alla sua XXIX edizione. Una delle manifestazioni di auto storiche più affascinanti e riconosciute a livello nazionale, capace di unire il fascino del motorismo d’epoca con l’eccellenza culturale, artistica ed enogastronomica del territorio toscano.

L’evento è organizzato dal CAMET – Club Auto Moto d’Epoca Toscano e rievoca la storica competizione su strada del secondo dopoguerra (1949–1954). Oggi la presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati.

Come ha spiegato il presidente Eugenio Giani “è un evento che conferma la sua capacità unica di intrecciare la passione per i motori con la promozione del patrimonio artistico e paesaggistico toscano. L’itinerario è un affascinante ponte tra epoche diverse: dalla visita a Palazzo Vecchio, che custodisce la memoria della gloriosa storia medicea, fino alle radici più antiche di Fiesole. Affacciarsi sui panorami del Mugello fino all’ingresso nell’Autodromo Internazionale significa toccare con mano quel legame indissolubile che la Toscana ha con lo sport e la velocità. Ringrazio CAMET per l’impegno costante nel valorizzare i nostri territori, offrendo agli equipaggi, italiani e internazionali, un’esperienza immersiva nella natura, nell’arte e nell’enogastronomia d’eccellenza. Il mio in bocca al lupo a tutti i partecipanti alla XXIX edizione”.

Comunicato stampa organizzatori

Fonte: Regione Toscana