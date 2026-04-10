Colpisce compagna al collo con le forbici, grave episodio in una scuola media nel Pisano

Nella mattinata di oggi una ragazza di 12 anni avrebbe colpito una coetanea con delle forbici durante una lite avvenuta all’interno delle scuole medie di Castelfranco di Sotto.

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio si sarebbe verificato durante l’orario scolastico, mentre era in corso la lezione di educazione fisica. L’aggressione sarebbe avvenuta nel bagno della scuola, dove la presunta responsabile avrebbe attirato la compagna con un pretesto.

Stando alle prime informazioni, la 12enne avrebbe colpito la coetanea al collo con le forbici. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi.

La giovane autrice del gesto si trova insieme ai genitori presso la caserma dei Carabinieri, mentre sono in corso accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell’accaduto.

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