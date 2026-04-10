Siena, 174 anni della Polizia di Stato: consegnati gli encomi per meriti di servizio

La Polizia di Stato celebra oggi i 174 anni dalla Fondazione. Anche a Siena, alle 9.30 circa sono stati resi gli onori ai Caduti con la deposizione di una corona di alloro del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, da parte del Questore Ugo Angeloni, alla presenza del Prefetto Valerio Massimo Romeo, al Cippo dei giardini de La Lizza.

A seguire si è tenuta la cerimonia presso l’Accademia Musicale Chigiana in occasione della quale, dopo la lettura dei messaggi augurali del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia Direttore Generale della pubblica Sicurezza, sono stati consegnati riconoscimenti per meriti di servizio.

Il numero complessivo di riconoscimenti, alcuni dei quali sono stati già consegnati al personale nella giornata di celebrazione del precetto pasquale, è di 61.

Oggi per contenere i tempi della manifestazione sono stati consegnati solo i seguenti:

Encomio al Commissario Capo della Polizia di Stato Pietro Vittorio D’Arrigo in servizio presso la Squadra Mobile della questura di Siena. Motivazione:

"Evidenziando spiccate qualità professionali ed intuito investigativo dirigeva una complessa attività di polizia giudiziaria, condotta sull'intero territorio nazionale conclusasi con il rintraccio e la cattura a Milano di una pericolosa donna affetta da gravi disturbi psichici indagata per omicidio tentato in provincia di Siracusa, resasi irreperibile, consentendo l’esecuzione del provvedimento giudiziario di applicazione della misura di sicurezza della permanenza in REMS". (Siracusa-Milano, 24 marzo 2025).

Encomio all’Ispettore della Polizia di Stato Mauro Cellini, in servizio presso la Digos della questura di Siena. Motivazione:

"Evidenziando elevate qualità professionali e operative, coordinava un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di individuare e deferire, in stato di libertà, ventiquattro soggetti, appartenenti alla tifoseria organizzata della A.S. Roma, responsabili di furto aggravato ai danni di un autogrill e di emettere, nei loro confronti, altrettanti provvedimenti D.A.SPO". (Siena 11

luglio 2024).

Due Encomi all’Ispettore della Polizia di Stato Livio Marini, in servizio presso la Squadra Mobile della questura di Siena. Motivazioni:

"Evidenziando spiccate capacità professionali, coordinava un'attività di polizia giudiziaria che si concludeva con il fermo di nove cittadini pakistani, indagati per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di propri connazionali, oltre al sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina e lesioni personali aggravate". (Siena 29 febbraio 2024).

"Evidenziando spiccate qualità professionali, coordinava un'attività' di indagine che si concludeva con il deferimento all'autorità giudiziaria di otto soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di turbativa d'asta, bancarotta fraudolenta, truffa aggravata, malversazione ai danni dello stato ed altri reati finanziari". (Siena 30 maggio 2024).

Encomio all'Ispettore della Polizia di Stato Livio Marini e al Sovrintendente della Polizia di Stato Mario Pagnozzi in servizio presso la Squadra Mobile della questura di Siena. Motivazione:

"Evidenziando spiccate qualità professionali, espletavano un'attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’individuazione e l’arresto di un sodalizio criminale dedito alla commissione di reati finanziari e contro il patrimonio". (Siena, 28 gennaio 2025)

Encomio all’Ispettore della Polizia di Stato Andrea Bensi, in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Siena. Motivazione:

"Evidenziando spiccate qualità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’individuazione e l’arresto di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish".

(Siena, 30 dicembre 2024)

Encomio al Sovrintendente della Polizia di Stato Marco Piselli e all’Agente scelto della Polizia di Stato Antonio Magliulo, in servizio presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e la Squadra Mobile della Questura di Siena. Motivazione:

"Evidenziando elevate qualità professionali, tempestività di intervento e determinazione operativa, espletavano un’attività di soccorso pubblico in favore di un uomo in procinto di togliersi la vita". (Monticiano, 15 agosto 2024)

Encomio all’Agente della Polizia di Stato Alessandro Bello, in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Siena.

Motivazione: "Evidenziando spiccate qualità professionali, portava a termine un’attività di soccorso pubblico in favore di un uomo con intenti suicidi che minacciava di gettarsi dal ponte di Petriolo". (Monticiano, 17 dicembre 2024)

Encomio al Vice Questore della Polizia di Stato Enza De Fusco, in quiescenza dal 1° settembre 2025. Motivazione:

"Evidenziando spiccate qualità professionali, dirigeva un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un soggetto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti". (Chiusi, 19 settembre 2024)

Fonte: Ufficio stampa