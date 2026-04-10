Al via il restauro del palazzo dell'antica cancelleria nel cuore di Montopoli

Sono cominciati i lavori di adeguamento funzionale e di restauro del palazzo dell'antica cancelleria nel cuore di Montopoli. Nei mesi scorsi era stato annunciato lo stanziamento di un contributo di 200mila euro da parte della Regione Toscana confermato poi con l'Accordo di programma stipulato con il Comune.

L'obiettivo del progetto è far rivivere uno degli edifici più caratteristici del borgo trasferendo nelle sue stanze la sala del consiglio comunale, attualmente dentro palazzo Guicciardini, e l'ufficio informazioni turistiche che per adesso si trova in piazza San Matteo.

«Grazie all'importante contributo regionale – commentano la sindaca Linda Vanni e l'assessore alla cultura Marzio Gabbanini – l'antica cancelleria tornerà ad essere il cuore pulsante del borgo di Montopoli. Al primo piano ci sarà la nuova sala del consiglio e una stanza che sarà dedicata alle celebrazioni ufficiali come i matrimoni o le cittadinanze. Al piano terra invece il nuovo Ufficio informazioni turistiche. Questo sarà il luogo anche per tante iniziative future, un edificio che grazie al suo splendido e caratteristico loggiato unisce naturalmente il dentro e il fuori, il palazzo e il borgo. Grazie alla responsabile l'architetta Ilaria Bellini e a tutto l'ufficio per aver portato avanti questo progetto».

Gli interventi previsti, riguardano principalmente la valorizzazione degli spazi interni. Nel recente passato, infatti, la stanza del primo piano era stata divisa con pareti di cartongesso per ricavare gli spazi necessari alla scuola di musica Caccini. Pareti che sono state demolite per fare posto alla futura sala del consiglio. Gli interventi sono quindi finalizzati al recupero dell'assetto distributivo originario costituito da due grandi sale oltre a vani disimpegno e servizi. Tra gli interventi anche la sostituzione del pavimento, la ridistribuzione dell'impianto elettrico, e la ritinteggiatura dei vani. Infine trattamento del soffitto a travi, travicelli e mezzane, recupero degli infissi esterni, sostituzione degli infissi interni, sostituzione dei rivestimenti del bagno e sostituzione dei sanitari.

Per consentire lo svolgimento dei lavori e l'allestimento del cantiere sono state momentaneamente spostate in piazza San Matteo le aiuole che si trovavano davanti alle logge. Gli interventi si concluderanno entro la fine del 2026

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa

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