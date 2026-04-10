'Ateneo svelato' di UniSi, al via la seconda edizione. Prenotazioni aperte

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Seconda edizione delle visite guidate gratuite al Palazzo del Rettorato: prenotazioni aperte per i primi appuntamenti del 15 aprile ore 11 e 17 aprile ore 15

Nell’ambito del progetto “Ateneo svelato” l’Università di Siena, organizzata la seconda edizione delle visite guidate gratuite al Palazzo del Rettorato, sede dell’Ateneo dal 1814 (Banchi di Sotto 55, Siena).

Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa, curata dai referenti del Percorso storico di Ateneo -una delle otto realtà del Sistema Museale Universitario Senese (SIMUS) - torna con un nuovo calendario che accompagnerà il pubblico da aprile a dicembre 2026, offrendo l’opportunità di scoprire uno dei luoghi più rappresentativi della storia universitaria senese.

Le prime visite sono in programma il 15 e il 17 aprile 2026. Gli appuntamenti del mercoledì avranno inizio alle ore 11, quelli del venerdì alle ore 15, e dureranno circa un’ora e mezzo.

Il calendario proseguirà con due visite mensili nei mesi di maggio, giugno, e da settembre a dicembre. Nei mesi estivi di luglio e agosto, in occasione del Palio di Siena, il programma sarà arricchito da un appuntamento aggiuntivo.

Nel dettaglio, le visite si terranno nelle seguenti date: 15 e 17 aprile; 20 e 22 maggio; 17 e 19 giugno; 2, 15 e 17 luglio; 16, 19 e 21 agosto; 16 e 18 settembre; 14 e 16 ottobre; 18 e 20 novembre; 16 e 18 dicembre.

Il percorso di visita consentirà di accedere alle principali sale storiche del palazzo del Rettorato e alle opere in esse conservate. Tra gli ambienti più significativi, l’Aula Magna, realizzata nel 1939 su progetto di Arturo Viligiardi e Guido Bonci Casuccini; la Sala Consiliare, che conserva gli affreschi di Bernardino Mei e Deifebo Burbarini raffiguranti Santi legati all’Ordine dei Gesuiti, un tempo residenti nell’antico convento; e l’Aula Magna storica, risalente al 1826 su progetto di Agostino Fantastici.

La visita si conclude nello spazio un tempo occupato dall’Oratorio degli Artisti, oggi inglobato nel cortile di accesso al palazzo, dove sono visibili, tra gli altri, il monumento ai Caduti di Curtatone e Montanara, il monumento a Giulio Bianchi realizzato da Pietro Tenerani e il cenotafio di Guglielmo di Ciliano e Niccolò Aringhieri.

Per partecipare è necessaria la prenotazione al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ateneo-svelato-ii-edizione-1985432034662.

Gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito di Ateneo: https://www.unisi.it/unisilife/eventi/ateneo-svelato-al-la-seconda-edizione

Fonte: Università di Siena

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