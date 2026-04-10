Cambio della guardia nella segreteria UGL Ferrovieri Toscana

Dopo la nomina a membro della Segreteria Nazionale UGL Ferrovieri del Segretario uscente, l'aretino Marco Turcheria, si è reso necessario un cambio al vertice del sindacato toscano. Il neo segretario, Paolo Brogi di Castiglion Fiorentino, ferroviere da 20 anni, è stato scelto all'unanimità, in quanto persona molto esperta del settore, rappresentando, inoltre, una diretta continuità all'interno della stessa organizzazione, visto che ricopriva, da molto tempo, l'incarico di Vicesegretario regionale, nonché Segretario provinciale di Arezzo. Alla riunione, tenutasi a Firenze, erano presenti, tra gli altri, il Segretario Nazionale UGL Ferrovieri, Ezio Favetta ed il Segretario Confederale regionale UGL, Giuseppe Dominici che hanno ringraziato Turcheria per quanto fatto, complimentandosi per il nuovo incarico, rivolgendo a Brogi un caloroso augurio di buon lavoro. Da segnalare anche la presenza del Portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale, Alessandro Tomasi.

Fonte: Ufficio stampa

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