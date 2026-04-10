Cocaina nascosta nel sedile dell’auto: due arresti nell’Aretino

Oltre un chilogrammo di cocaina nascosto nel sedile di un’auto: è quanto scoperto dai Carabinieri della compagnia di Sansepolcro durante un controllo nel territorio comunale di Monterchi, che ha portato all’arresto di due giovani di 28 e 20 anni, entrambi di origine albanese.

Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero cercato di eludere il controllo rallentando improvvisamente il veicolo per non attirare l’attenzione. Un comportamento che ha però insospettito i militari, inducendoli a procedere con la verifica del mezzo.

La perquisizione veicolare ha consentito di rinvenire e sequestrare la sostanza stupefacente, occultata all’interno del sedile. Durante i controlli personali, i due sono stati trovati anche in possesso di circa 1.500 euro in contanti.

Droga e denaro sono stati posti sotto sequestro, mentre i due uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria di Arezzo, entrambi sono stati trasferiti presso la casa circondariale cittadina.

Sono in corso ulteriori accertamenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Arezzo, per chiarire la provenienza dello stupefacente e ricostruire eventuali collegamenti con reti di spaccio sul territorio.