Due interventi a Castelfiorentino: le zone senz'acqua

Acque comunica che al fine di eseguire due distinti interventi sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, martedì e mercoledì della prossima settimana si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in alcune vie e piazze del capoluogo. Di seguito il cronoprogramma e le strade che di giorno in giorno saranno interessate dalle mancanze d’acqua.

Martedì 14 aprile, dalle ore 8 alle 13, nelle vie Bellucci, Di Vittorio (nel tratto compreso tra le vie Roosevelt e Gozzoli) e in vicolo delle Monache.

Mercoledì 15 aprile, dalle ore 8.30 alle 13, in via Neruda e nelle piazze De Filippo e Fontanelli.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In entrambi i casi, in condizioni meteorologiche avverse, gli interventi saranno rinviati ai rispettivi giorni successivi con le stesse modalità.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa