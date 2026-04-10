E78 Grosseto-Siena, programmata la demolizione del viadotto 'La Coscia'

Nell’ambito del lotto 4 dei lavori di raddoppio a quattro corsie della strada statale 223 “di Paganico” (E78 Grosseto-Siena), martedì 15 aprile saranno eseguite le operazioni di demolizione del viadotto “La Coscia”, sulla vecchia carreggiata in fase di ammodernamento. Lo scorso marzo era stato infatti aperto al traffico il nuovo viadotto, realizzato sulla nuova carreggiata in affiancamento all’esistente, dove attualmente si circola a doppio senso di marcia.

La demolizione sarà eseguita con l’uso di esplosivo. Per consentire il brillamento in sicurezza, il tratto sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni dalle ore 6:30 di mercoledì 15 aprile, per il tempo strettamente necessario, stimato in due ore circa.

Il traffico in direzione Siena sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Civitella Marittima, prosecuzione sulla viabilità provinciale tra Roccastrada e Monticiano, e rientro a Ponte Merse. Il traffico diretto a Grosseto seguirà l’itinerario inverso. I veicoli in direzione Grosseto potranno proseguire fino allo svincolo di Lampugnano.

Il viadotto sarà ricostruito nell’ambito dei lavori di ammodernamento della vecchia carreggiata e, nella configurazione definitiva, costituirà la carreggiata in direzione Grosseto.

Il lotto 4 interessa complessivamente un tratto di 2,8 km e congiunge due tratti già ammodernati tra gli svincoli di Lampugnano e Civitella, in provincia di Grosseto, per un investimento complessivo di 106 milioni di euro.

Gli interventi comprendono 8 viadotti (4 in direzione Siena e 4 in direzione Grosseto) per una lunghezza complessiva di 1,8 km, oltre a due gallerie, di cui una da realizzare e una da adeguare, per complessivi 550 metri.

Fonte: ANAS