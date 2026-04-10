Ecocentro di Calenzano chiuso il 14 e 15 aprile

Plures Alia informa la cittadinanza che l’Ecocentro di Calenzano, in via del Pratignone 56, sarà chiuso al pubblico il 14 e il 15 aprile compreso per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria alla sede.

Al fine di minimizzare l’impatto della chiusura per l’utenza, Plures Alia invita i cittadini in caso di necessità a conferire i rifiuti presso gli Ecocentri limitrofi riportati di seguito, oltreché in ogni altro centro di raccolta presente nei comuni gestiti:

· Sesto Fiorentino, ecocentro in via Alcide de ‘Gasperi 8/D (aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00.

· Firenze, San Donnino, ecocentro in via di San Donnino 42 (aperto nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì al pomeriggio, 13.00-19.00; martedì, giovedì e sabato al mattino, 8.00-14.00);

· Firenze, San Donato, ecocentro di viale Guidoni 37 (aperto lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, in orario 9.00-19.30; martedì e giovedì 9-13/14.30-19.30; domenica al mattino, in orario 8.00-14.00).

Si ricorda che gli ecocentri sono aree presidiate ed attrezzate dove le utenze domestiche possono portare i rifiuti che, per dimensioni, tipo o quantità non possono essere gestiti nel servizio ‘quotidiano’ attivo sul territorio. È possibile conferire gratuitamente, presso gli Ecocentri, rifiuti particolari, ingombranti, pericolosi e non, tra cui batterie auto e moto, carta e cartone, grandi e piccoli elettrodomestici, compresi tv e monitor, lampade e neon, farmaci, inerti, legno, metallo, oli e grassi (commestibili e minerali), pile, plastica, sfalci e potature, toner e vetro.

Per maggior informazioni e dettagli è possibile consultare Aliapp, la App di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi Ios ed Android, il portale aziendale, oppure contattare il Call Center al numero verde 800-888333, gratuito da telefono fisso, oppure ai numeri 0571 196 93 33, da fisso o mobile, e 199 -105105 da mobile (a pagamento in base alle tariffe del singolo gestore di telefonia), dalle ore 08.30 alle ore 19.30, dal lun al ven. ed il sabato dalle 08.30 alle 14.30

Fonte: Plures Alia

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