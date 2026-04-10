Empoli, memoria e impegno femminile: torna alla luce una tesi storica sull'U.D.I.

Un appuntamento che intreccia memoria, storia e attualità del movimento femminile si terrà martedì 14 aprile alle ore 19 presso le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, in via XX Settembre 17. L’iniziativa, promossa dal Centro Aiuto Donna Lilith, sarà dedicata alla presentazione della pubblicazione della tesi di laurea “L’U.D.I. e l’educazione degli adulti” della dottoressa Angelina Fulvia Di Santo Corti.

L’evento rappresenta un’occasione significativa: a oltre cinquant’anni dalla sua stesura, il lavoro viene restituito al pubblico come documento storico e testimonianza viva del percorso di emancipazione femminile in Italia. La tesi, elaborata nel 1972, affronta il tema dell’educazione degli adulti attraverso l’esperienza dell’U.D.I. (Unione Donne Italiane), organizzazione che ha avuto un ruolo centrale nell’affermazione dei diritti delle donne nel secondo dopoguerra.

Come emerge dalla prefazione del volume, la ricerca non è soltanto un’analisi accademica, ma una vera e propria “tesi partigiana”: un lavoro che ricostruisce il percorso storico della condizione femminile, mettendo in luce valori, scelte e azioni politiche, e allo stesso tempo racconta il coinvolgimento personale dell’autrice. Angelina Di Santo (per tutti Fulvia), giovane donna cresciuta nella provincia fiorentina e già immersa fin da ragazza nell’ambiente dell’U.D.I., porta nella sua ricerca uno sguardo consapevole e impegnato.

Il testo ripercorre le tappe fondamentali della “questione femminile” in Italia, dal Risorgimento fino agli anni Settanta, soffermandosi in particolare sul ruolo delle donne organizzate e sulle trasformazioni dell’identità femminile. Ne emerge il ritratto di una generazione che, con passione e radicalità, ha contribuito a ridefinire il proprio posto nella società, anche attraverso il confronto critico con nuove correnti del femminismo emergente.

Di particolare interesse è il legame tra dimensione individuale e collettiva: la dott.ssa indaga come l’impegno sociale possa diventare strumento di crescita personale e di costruzione di una politica più aperta, solidale e autentica. Centrale è anche il tema dell’unità tra le donne, capace di tenere insieme protesta e organizzazione, emozione e azione concreta.

Rileggere oggi queste pagine, sottolinea l’autrice della prefazione Elettra Lorini, significa interrogarsi sul presente: sui diritti conquistati, sul ruolo delle donne nella società e sulla necessità di continuare a rappresentarsi e farsi valere. È un invito a ritrovare le energie e la passione per consolidare e ampliare le conquiste ottenute.

La presentazione sarà introdotta da Marisa La Vecchia, mentre Anna Masoni leggerà alcune pagine del volume, offrendo al pubblico un assaggio diretto della forza e dell’attualità del testo.

La serata del 14 aprile sarà quindi non solo un momento culturale, ma anche un’occasione di confronto e riflessione collettiva. A rendere ancora più conviviale l’incontro, è previsto un apericena offerto ai partecipanti.

Per partecipare è possibile prenotare ai numeri 0571 9806201 e 0571 9806210.

Fonte: Ufficio stampa

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