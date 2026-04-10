Esibisce documento falso, era latitante da due anni: arrestata 31enne a Pisa

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato una donna di 31 anni, latitante da oltre due anni, nel corso di un controllo del territorio effettuato nella mattinata dell’8 aprile in via di Pratale.

La donna, nel tentativo di eludere l’identificazione, ha esibito una fotocopia di un documento di soggiorno spagnolo, risultata però falsa dopo le verifiche effettuate dai militari. I successivi accertamenti e il fotosegnalamento in caserma hanno consentito di risalire alla sua reale identità, facendo emergere numerosi precedenti penali.

A suo carico risultava un ordine di carcerazione emesso nel marzo 2024 dalla Procura della Repubblica di Oristano. La 31enne deve scontare una pena residua di 2 anni, 1 mese e 27 giorni di reclusione per reati commessi nel 2021 in Sardegna, tra cui furto aggravato, possesso ingiustificato di grimaldelli e chiavi alterate e porto di armi od oggetti atti a offendere.

Oltre all’arresto, la donna è stata denunciata a piede libero per falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità. Il documento contraffatto è stato sequestrato e sarà depositato presso l’Ufficio Corpi di Reato.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, l’arrestata è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

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