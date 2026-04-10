Festa a Firenze per i 174 anni della polizia di Stato, il questore: "Esserci sempre"

Oggi la Polizia di Stato celebra il 174esimo anniversario della sua fondazione e nel capoluogo toscano il Questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli ha ringraziato "le donne e gli uomini appartenenti all’Amministrazione che da 174 anni è al servizio di tutta la collettività con impegno, professionalità e sacrificio" si legge in una nota della Questura di Firenze. "Rivolgendosi a tutto il personale della Polizia di Stato di Stato fiorentina, il Questore Lamparelli ha ribadito i suoi sentimenti di gratitudine per il servizio quotidiano, la passione e la professionalità dimostrate negli ultimi 365 giorni da tutti i Dirigenti, i Funzionari e il personale di ogni Ufficio e Articolazione specialistica della Polizia di Stato operativa nella provincia di Firenze".

"Esserci sempre"

"Esserci sempre" ha più volte ripetuto, "Esserci Sempre a servizio della collettività, vigilando sulla sicurezza comune, disponibili all’ascolto e al dialogo". Nel corso del suo discorso, il Questore Lamparelli ha poi più volte richiamato l’attenzione sui temi della "prevenzione" e della "sicurezza partecipata" quale unico modello per garantire il singolo, ogni singolo, nei suoi bisogni e nei suoi diritti: "È l’agire comune di tutti noi, in un’unica direzione, la legalità e il rispetto delle regole, che fortifica le nostre comunità".

I riconoscimenti agli agenti

Il 174° Anniversario è stata anche un’occasione per premiare Funzionari e Agenti che si sono particolarmente distinti nel corso di operazioni di polizia. La provincia di Firenze quest’anno vanta, con grande orgoglio: 1 Encomio Solenne, 7 Encomi e 9 Lodi consegnati a poliziotti e poliziotte che si sono particolarmente distinti per segnalate operazioni di polizia giudiziaria o soccorso pubblico, evidenziando spiccate capacità professionali e umane. La cerimonia, iniziata in Questura con la deposizione di una corona ai caduti della Polizia di Stato alla presenza del Prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, è proseguita presso l’Auditorium Cosimo Ridolfi di Intesa San Paolo in via Carlo Magno, ove il quartetto Sax Clem del Conservatorio di Musica Cherubini di Firenze ha eseguito per l’occasione l’Inno Nazionale e l’Inno Europeo terminando con un brano di Astor Piazzolla.

Poi, dopo la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia – Direttore Generale di Pubblica Sicurezza, e gli interventi della Sindaca della Città Metropolitana di Firenze Sara Funaro e del Questore Fausto Lamparelli, sono stati consegnati dalle numerose Autorità presenti: 1 Encomio Solenne; 7 Encomi; 9 Lodi (in fondo all'articolo i riconoscimenti).

Quest’anno premiata, a titolo di riconoscimento per l’impegno profuso e la collaborazione prestata alla Questura - in particolare nell’indirizzo e nell’accoglienza dei numerosi cittadini che si recano ogni mattina presso il locale Ufficio Immigrazione - l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato - Sezione di Firenze. L’attestato premiale è stato consegnato dal Questore Lamparelli al Presidente della sezione fiorentina Fabrizio Polverini. L’ultimo riconoscimento, tra tanti sorrisi e qualche lacrima in platea, è stato consegnato al cane poliziotto Rocky, da oggi in pensione, accompagnato a ritirare il premio dal suo conduttore Luca: Rocky in servizio presso le Unità Cinofile Antisabotaggio della Polizia di Stato di Firenze, ha fornito nel corso della carriera, un contributo determinante alle attività istituzionali, distinguendosi per il suo fiuto, l’efficienza, la prontezza e l’assoluta dedizione. Fedele compagno di lavoro e insostituibile supporto, sarà affidato definitivamente al proprio conduttore ancora circondato dall’affetto della sua famiglia della Polizia di Stato.

Il 2025 della polizia in provincia di Firenze: 744 arresti, 3515 denunce

Il lavoro della Polizia di Stato fiorentina ha consentito negli ultimi 12 mesi di arrestare 744 persone e la denuncia di 3515 persone, 31 i minori di anni 18 arrestati e 215 quelli denunciati, per reati predatori, contro la persona e spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività di contrasto è stata svolta dalla Questura e dalle Articolazioni Specialistiche presenti in provincia: la Polizia Ferroviaria, la Polizia Stradale, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica e la Polizia di Frontiera Aerea. Sono invece oltre 1 milione le persone controllate nel corso dei servizi ordinari e straordinari di controllo del territorio.

Circa 16.000 gli interventi eseguiti dalle volanti della Questura di Firenze su tutto il territorio di competenza tramite l’U.P.G e S.P. e i Commissariati distaccati di Empoli e Sesto Fiorentino.

Sul fronte prevenzione, importante lavoro della Divisione Anticrimine: l’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza ha infatti firmato, solo nell’ultimo anno, 1070 misure di prevenzione: 610, in particolare, i fogli di via obbligatori con i quali sono stati allontanati dalla città, per un periodo che va da 1 a 4 anni, quei soggetti che per la loro condotta sono ritenuti socialmente pericolosi. Un’importante incidenza anche i DASPO emessi a seguito di episodi avvenuti nell’ambito di manifestazioni sportive che sono stati 148 nei confronti di soggetti appartenenti a varie tifoserie; 107 – invece - gli ammonimenti emessi per la prevenzione della violenza contro le donne; 118 gli avvisi orali. Sempre nell’ottica della prevenzione, potenziato l’organico e l’orario della Pol-Tramvia: eseguiti 12.583 i controlli, 5 le persone arrestate e 112 quelle denunciate.

Nel 2025 significativo il lavoro svolto dall’Ufficio Immigrazione nella prevenzione della delittuosità, specie quella di strada: 265 le espulsioni eseguite a carico di soggetti stranieri pericolosi socialmente, clandestini o irregolari sul nostro territorio. Sono 1968 i servizi di ordine pubblico gestiti dalla Questura fiorentina negli ultimi 365 giorni.

16 i decreti di sospensione delle licenze per esercizi pubblici della città e della Provincia ove sono state rilevate condotte antigiuridiche dei titolari e degli avventori.

Diverse, poi, le iniziative di prossimità avviate: l’ultima, "Più sicuri insieme", la campagna della Polizia di Stato di formazione e sensibilizzazione per prevenire il fenomeno delle truffe che sta percorrendo tutta la città di Firenze, attraverso incontri programmati in tutti i quartieri gigliati.

Numerosi gli incontri tenuti con studenti e docenti nell’educazione alla legalità e nel contrasto al bullismo e cyberbullismo da parte di donne e uomini della Polizia di Stato appartenenti alla Questura, alla Polizia Stradale, alla Polizia Ferroviaria e alla Polizia Postale. Presenti all’evento, infatti, molti istituti scolastici: l’Istituto Agrario di Firenze, il liceo Alberti Dante, l’Istituto di Sesto Fiorentino Calamandrei, le classi degli istituti scolastici Vespucci, Rosai e Beato Angelico. "L’evento di oggi è stato anche un importante momento per avvicinare grandi e piccini alla famiglia della Polizia di Stato che, per l’occasione, ha allestito un’esposizione di mezzi e stands in Piazza della Signoria. Viva la Polizia di Stato!".

Encomi e lodi agli agenti

ENCOMIO SOLENNE: All'ispettore della Polizia di Stato Alessandro Casavecchia, all'assistente capo della Polizia di Stato Daniela Caporosso, LODE: all'agente della Polizia di Stato Matteo Tagliagambe, in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli con la seguente motivazione:

"Evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, espletavano un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con l’arresto di un soggetto resosi responsabile di lesioni personali plurime e resistenza aggravata plurima a pubblico ufficiale nonché porto di armi o oggetti atti ad offendere". Empoli, 8 luglio 2025

ENCOMIO: al vice questore della Polizia di Stato Elvira Lattarulo in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto con la seguente motivazione: "Evidenziando spiccate qualità professionali, collaborava con il Capo di Gabinetto all’organizzazione delle attività di ordine pubblico in occasione della manifestazione Tour de France che si è svolta a Firenze". Firenze, 29 giugno 2024

ENCOMIO: All'ispettore superiore della Polizia di Stato Antonio Curcio, all'ispettore della Polizia di Stato Filippo Zaccarelli, all'ispettore della Polizia di Stato Alessandro Del Dottore in servizio presso la Squadra Mobile

LODE: al sovrintendente capo della Polizia di Stato Patrizia Generali in servizio presso la Squadra Mobile, al vice sovrintendente della Polizia di Stato Fabio Pernice in servizio presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, all'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Giuseppe De Camillis in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con la seguente motivazione:

"Evidenziando spiccate qualità professionali, partecipavano ad un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con il fermo di polizia giudiziaria di 2 cittadini brasiliani, responsabili dei reati di rapina aggravata e omicidio, commessi ai danni di cittadino iraniano". Firenze, 9 ottobre 2024

ENCOMIO: all'ispettore della Polizia di Stato Stefano De Martino, all'assistente capo della Polizia di Stato Dario Lo Sicco, all'assistente della Polizia di Stato Matteo Valenti, in servizio presso la Divisione Investigazioni generali e operazioni speciali, al sovrintendente capo coordinatore della Polizia di Stato in quiescenza Rosario Auletta in servizio presso la Divisione Investigazioni generali e operazioni speciali con la seguente motivazione:

"Evidenziando spiccate qualità professionali, hanno impedito che un corteo non preavvisato dei collettivi studenteschi raggiungesse il Consolato Generale degli Stati Uniti d’America, deferendo all’Autorità Giudiziaria quattro manifestanti". Firenze, 13 dicembre 2024

ENCOMIO: all'ispettore della Polizia di Stato Alessandro Aprile, all'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Leonardo Magnolfi in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rifredi-Peretola

LODE: al commissario capo della Polizia di Stato dott. Vincenzo Velle, Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rifredi-Peretola con la seguente motivazione:

"Evidenziando spiccate qualità professionali, partecipavano ad un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un soggetto, responsabile del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente ed al sequestro di 134 Kg. di sostanza stupefacente". Firenze, 30 ottobre 2024

ENCOMIO: al vice sovrintendente della Polizia di Stato Matteo Marcantonini in servizio presso il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana

con la seguente motivazione: “Evidenziando elevate qualità professionale e determinazione operativa, portava a termine, libero dal servizio, un’attività di soccorso pubblico che consentiva di impedire che un incendio, divampato in un garage di un condominio, potesse estendersi e recare seri danni a cose e persone”. Rignano sull’Arno, 6 giugno 2024

ENCOMIO: All'assistente capo della Polizia di Stato Michele Ruvolo in servizio presso il Reparto Prevenzione Crimine Toscana con la seguente motivazione: "Evidenziando spiccate qualità professionali, portava a termine un intervento di soccorso pubblico, impedendo ad un uomo, in procinto di lanciarsi nel vuoto da un ponte, di portare a termine l’intento suicida". Firenze, 21 novembre 2023

ENCOMIO: all'agente della Polizia di Stato Monia Manzo in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sesto Fiorentino con la seguente motivazione:

"Libera dal servizio, evidenziando spiccate capacità professionali, portava a termine un intervento di soccorso pubblico a favore di un uomo colpito da malore improvviso, mettendo in atto le manovre di rianimazione cardiopolmonare e utilizzando il defibrillatore". Sesto Fiorentino, 5 aprile 2023

9. LODE: all'ispettore della Polizia di Stato Angela Castaldo in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, all'ispettore della Polizia di Stato Salvatore Galì, al sovrintendente capo della Polizia di Stato in quiescenza Claudio Longhi, in servizio presso l’VIII Reparto Mobile con la seguente motivazione: "Evidenziando spiccate qualità professionali, partecipavano, unitamente a personale della DIGOS, ad un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’identificazione di 32 ultras, di cui 7 appartenenti alla tifoseria ultras cagliaritana, autori di scontri con la tifoseria fiorentina e del lancio di sassi con feriti in occasione dell’incontro di calcio Fiorentina-Cagliari". Firenze, 2 ottobre 2023

LODE: al vice ispettore della Polizia di Stato Marino Lisco in servizio presso la Divisione Investigazioni generali e operazioni speciali con la seguente motivazione: "Libero dal servizio, evidenziando capacità professionali, portava a termine un intervento di polizia giudiziaria procedendo all’arresto di un cittadino tunisino, responsabile del reato di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, avvenuti all’interno di esercizio commerciale". Firenze, 27 gennaio 2024

LODE: al vice ispettore della Polizia di Stato Stefania Braccesi in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con la seguente motivazione:

"Evidenziando capacità professionali, coordinava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un cittadino extracomunitario, responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio, lancio pericoloso di oggetti e danneggiamento". Firenze, 4 luglio 2024 Consegna il premio il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Marco Frezza.

LODE: al sovrintendente della Polizia di Stato Leonardo Benvenuti in servizio presso la Squadra Mobile, all'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Giuseppe De Camillis in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con la seguente motivazione:

"Evidenziando spiccate qualità professionali, partecipavano ad un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di 5 misure cautelari e 3 arresti in flagranza di reato, nei confronti dei soggetti responsabili di associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio e furti di veicoli". Firenze, 25 ottobre 2023

LODE: all'agente scelto della Polizia di Stato Francesco Marino in servizio presso Sezione di Polizia Stradale con la seguente motivazione:

"Evidenziando capacità professionali, espletava una delicata attività di polizia giudiziaria che si concludeva con il deferimento in stato di libertà presso il tribunale dei minorenni di un giovane resosi responsabile di tentata truffa aggrava in concorso ai danni di una persona anziana". Firenze, 19 gennaio 2024

LODE: all'agente scelto della Polizia di Stato Leonardo Berni in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con la seguente motivazione:

"Evidenziando capacità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto in flagranza di reato di 4 giovani soggetti extracomunitari responsabili in concorso del reato di violenza privata aggravata, esplosioni pericolose e porto abusivo d’armi nei confronti della titolare di un esercizio privato". Sesto Fiorentino, 10 novembre 2024.

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