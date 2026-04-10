Giornata della Terra, torna la Green Week dell’Università di Firenze

Da sabato 18 a venerdì 24 aprile l’Università di Firenze apre le porte alla sostenibilità con la quarta edizione della Unifi Green Week, trasformando l’Ateneo in un vero e proprio laboratorio di idee, pratiche e partecipazione.

L’iniziativa, promossa dal Green Office dell’Ateneo fiorentino in collaborazione con Euniwell e sotto il patrocinio della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS), punta a coinvolgere non solo studenti e personale universitario, ma anche la cittadinanza, in un dialogo aperto sui temi dello sviluppo sostenibile e dell’Agenda 2030.

Il cuore della settimana coincide con la Giornata Mondiale della Terra, il 22 aprile, in linea con la Settimana verde dell’Unione Europea dedicata alla prosperità e alla resilienza economica nel rispetto dell’ambiente.

“Anche quest’anno Green Week di Unifi presenta un programma ricco e articolato che intreccia natura, cultura e innovazione – dichiara Marco Pierini, prorettore a trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale –. Attraverso attività che spaziano dall’educazione ambientale alla mobilità sostenibile, dalla moda circolare alla riflessione scientifica e culturale, la Green Week si configura come un vero laboratorio di idee e buone pratiche, con il quale Unifi rafforza il proprio ruolo come motore di cambiamento sociale”.

Si parte sabato 18 aprile con un trekking alle Biancane, a Monterotondo Marittimo, con partenza in pullman da Villa Costanza (ore 8 – Scandicci).

Domenica 19 aprile è invece dedicata a “Cicli di Memoria”, una pedalata urbana attraverso Firenze, con ritrovo in rettorato (ore 9 – piazza San Marco 4), in un itinerario dedicato alla storia della Resistenza.

Lunedì 20 aprile, il Parco delle Cascine diventa il teatro di “Identikit della Natura”, una passeggiata botanica interattiva con ritrovo presso la Scuola di Agraria (14.30 –piazzale delle Cascine 18).

Martedì 21 aprile l’attenzione si sposta sulla moda sostenibile con “Trame Ritrovate”, una visita al laboratorio Flo Concept (ore 15 – via Cimabue 43) per scoprire come il riciclo tessile e le pratiche artigianali possano dare nuova vita ai materiali.

Mercoledì 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra, è in programma “Tra le vigne e le stelle”, una serata presso l’Osservatorio Polifunzionale del Chianti (ore 17 – Strada provinciale Castellina in Chianti, Barberino Tavarnelle), che unisce astronomia e riflessione ambientale, offrendo uno sguardo sul nostro pianeta attraverso la prospettiva dell’universo.

Giovedì 23 aprile rappresenta il momento più intenso della settimana, con una serie di appuntamenti che spaziano dalla formazione alla pratica: il workshop “The Green Perspective”, evento in lingua inglese dedicato alla biodiversità e ospitato al Museo “La Specola” (ore 9.15 – via Romana 17, Aula 10). L’evento è rivolto agli studenti e ai dottorandi Unifi e agli studenti del percorso BIP Euniwell.

Nel pomeriggio il “Restart Party” al Campus di Novoli (ore 16 – piazza Ugo di Toscana) invita i partecipanti a riparare piccoli elettrodomestici per contrastare lo spreco. Sempre a Novoli (ore 16 – via delle Pandette 35, Edificio D4, Aula 1.07) è previsto anche un incontro con Sofia Pasotto – ambasciatrice del Patto europeo per il clima e divulgatrice su TikTok e Instagram: verrà proposta una riflessione sulla crisi climatica e sulla necessità di una maggiore consapevolezza collettiva.

La settimana si conclude venerdì 24 aprile con “Mensa Lab”, un laboratorio partecipativo al Campus di Novoli (ore 12 – via delle Pandette 35, Edificio D4, Aula 1.13) dedicato a menù più sostenibili per le mense universitarie, con particolare attenzione alla qualità della filiera alimentare e alla riduzione degli sprechi.

Accanto agli eventi principali, da lunedì 20 a venerdì 24 aprile prende vita anche la Unifi Swap Week, ospitata nel Chiostro di Santa Verdiana, dove studenti e cittadini possono scambiarsi vestiti promuovendo un modello di consumo più responsabile e circolare.

Le iscrizioni sono aperte: la comunità universitaria può accedere tramite il portale SOL, mentre i cittadini esterni possono partecipare contattando il Green Office (green.office@unifi.it - 055 2757604).

Fonte: Università degli Studi di Firenze