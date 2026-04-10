Giovani a Villa Crastan: confronto su relazioni e dipendenze affettive

Oltre cinquanta tra ragazzi e ragazze si sono ritrovati mercoledì 8 aprile a Villa Crastan per un dialogo aperto e partecipato sulle dinamiche sentimentali contemporanee. L’incontro, ospitato nella sede della Fondazione Charlie e inserito nel festival letterario Ponte di Parole, ha registrato un’ampia partecipazione, confermando quanto sia forte, tra i più giovani, il bisogno di comprendere e condividere le proprie esperienze emotive.

Al centro dell’iniziativa, promossa da Ponte Giovani, la consulta giovanile del Comune di Pontedera, in collaborazione con la Fondazione Charlie, un tema tanto attuale quanto delicato: “Relazioni nel 2026: situazioni e legami vissuti dai giovani”.

A guidare il confronto è stata la dottoressa Benedetta Ghimenti, psicologa e psicoterapeuta, che con un approccio diretto e analitico ha accompagnato i partecipanti nell’esplorazione del complesso “labirinto” delle relazioni moderne, tra fragilità, aspettative e nuove forme di legame.

«Ringrazio la Fondazione Charlie per la disponibilità e il lavoro che svolge quotidianamente. Come Ponte Giovani l’educazione sessuo-affettiva è uno dei temi prioritari che stiamo portando avanti - spiega Vito Bazi, consigliere comunale e coordinatore del Ponte Giovani –. Si tratta di un percorso iniziato già a San Valentino, con la distribuzione gratuita di preservativi e di materiale informativo, e che continua con momenti di confronto come questo. Il nostro obiettivo è creare spazi in cui i giovani possano parlare liberamente di temi che li riguardano da vicino, sentendosi accolti e compresi».

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa