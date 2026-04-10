Grande partecipazione per 'Dai vita alla tua impresa' a Santa Croce sull'Arno

Grande partecipazione e attenzione oltre le aspettative per "Dai Vita alla tua impresa", l'iniziativa dedicata alla presentazione del piano di sviluppo locale e agli strumenti per far nascere nuove imprese sul territorio.

L'evento è stato promosso e organizzato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Giannoni in collaborazione con la Pro Loco di Santa Croce sull'Arno e Invitalia, l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa del ministero dell'economia e delle finanze.

Un format inedito e innovativo nel comprensorio del cuoio, per la prima volta un'amministrazione comunale ha ideato e realizzato un evento interamente dedicato allo sviluppo economico e alla creazione d'impresa sul proprio territorio di riferimento.

Un tema spesso evocato, ma raramente affrontato in modo sistemico in un contesto di pianificazione strategica, che ha suscitato un interesse superiore alle previsioni degli organizzatori.

Non un convegno tradizionale, ma un vero e proprio laboratorio di sviluppo economico. Nel pomeriggio infatti, i protagonisti sono stati proprio gli imprenditori e gli aspiranti startupper, in particolare i giovani, coinvolti in sessioni di sportello one-to-one con i tecnici di Invitalia.

Un'occasione per presentare idee d'impresa e conoscere direttamente le agevolazioni e gli strumenti disponibili.

A supporto dell’iniziativa, sono stati presentati alcuni strumenti finanziari nazionali gestiti da Invitalia, pensati per accompagnare la nascita e la crescita di nuove imprese: il "Piano Integrato Autoimpiego" per giovani tra 18 e 35 anni (fino al 100% di spese agevolabili e contributi a fondo perduto) e "Italia Economia Sociale" per cooperative e imprese sociali (finanziamenti agevolati allo 0,50% su programmi di spesa ammissibili da un minimo di 100 mila euro ad un massimo di 10 milioni di euro, insieme a contributi per progetti di impatto). Entrambe le misure sostengono l'intero ciclo di vita aziendale, supportando investimenti in immobilizzazioni, software, formazione e incrementi occupazionali, con premialità specifiche per l'inserimento di lavoratori fragili. Maggiori dettagli sulle agevolazioni sono disponibili sul sito di Invitalia.

A moderare l'incontro il segretario generale del comune dott. Daniele Longo, che ha guidato un confronto dinamico tra pubblico e relatori.

Tra gli interventi, quelli dei tecnici di Invitalia, il dott. Giuseppe Glorioso e la dott.ssa Maria Rosa Capotorto e quella del prof. Giuseppe Sigismondo Martorana, dell'università di Catania, riferimento nazionale per l'elaborazione delle strategie di sviluppo locale che ha sottolineato la necessità di “costruire ecosistemi territoriali in cui impresa, formazione e istituzioni dialogano stabilmente”.

A tal proposito, nei prossimi mesi, a cura dell’amministrazione comunale e con il supporto del prof. Martorana, in continuità con la pianificazione urbanistica avviata, sarà presentata una piattaforma programmatica per lo sviluppo locale che riguarderà un arco di attuazione settennale.

La piattaforma che avrà come parola chiave la bellezza, come motore della rigenerazione di Santa Croce, sarà illustrata nel corso di una serie di incontri con la cittadinanza, le associazioni e le imprese del territorio e perfezionata con il contributo di tutta la comunità.

L’iniziativa, come sottolineato dal sindaco Roberto Giannoni, rappresenta anche un chiaro messaggio politico: "i Comuni possono tornare a essere non soltanto amministratori ma attori attivi dello sviluppo economico".

L’obiettivo dichiarato è quello di raccontare, ma soprattutto attivare, un modello in cui la nascita di nuove imprese diventi leva strategica per la rigenerazione territoriale.

A margine dell'iniziativa, un richiamo significativo alla tradizione innovativa santacrocese, l’Urbanina, tra i primi prototipi di auto elettriche realizzati negli anni ’60, in largo anticipo sui tempi. Un simbolo concreto di come visione e sperimentazione possano nascere anche nei contesti locali, diventando ispirazione per le nuove generazioni di imprenditori.

Per la richiesta di ulteriori informazioni, gli interessati potranno far riferimento all'indirizzo mail dedicato "prenotazioni.sportelloinvitalia@comune.santacroce.pi.it".

In una giornata partecipata e concreta, Santa Croce sull’Arno ha mostrato che lo sviluppo non è solo una prospettiva, ma può diventare un percorso condiviso e immediatamente praticabile.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

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