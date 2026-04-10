Il 'Cammino della Memoria', escursioni nei luoghi della Resistenza con il gruppo GECO

Il gruppo escursionistico GECO di Castelfiorentino Federazione Italiana Escursionismo – FIE per ricordare gli 81 anni della nostra Liberazione dal nazifascismo, organizza delle escursioni come viaggio della memoria sulle valli, colline e montagne che la videro lottare e organizzare la nuova società. Cammineremo nell’Appennino Tosco Emiliano, sulle Alpi Apuane, in Garfagnana e Lunigiana luoghi significativi della storia e epopea della Resistenza.

IL CAMMINO DELLA MEMORIA per non dimenticare da dove nasce la nostra libertà, quest’anno l’iniziativa quasi obbligatoria in occasione del 81 ° anniversario della Liberazione per tutto il mese di Aprile, vede nuove escursioni storiche inserite nella programmazione escursionistica del gruppo GECO – FIE di Castelfiorentino. Escursioni arricchite di nuovi percorsi con l’invito a camminare su questi sentieri e luoghi, un invito a tutti a uscire dalla vita consueta e a mettersi in cammino, perche oggi più che mai, la storia va percorsa a piedi, va ascoltata e frequentata li dove si è svolta. Camminare lentamente, un passo dopo l’altro, magari con un libro, si può scoprire gli splendidi scenari dell’Appennino Tosco Emiliano, dell’Appennino Pistoiese, delle maestose e libertarie Alpi Apuane, dell’ aspra e meravigliosa Garfagnana e della incastellata terra di confine della Lunigiana, tanti luoghi stupendi naturalistici e di cultura antifascista che videro le “ bande partigiane” da subito opporsi alla dittatura. E’ da anni che come GECO Castelfiorentino inseriamo nei nostri appuntamenti alcune escursioni resistenziali, e anche quest’anno vogliamo rendere omaggio alla Resistenza, ai giovani e meno giovani, donne e uomini che scelsero di “ salire ai monti” per iniziare una lotta impari non per odio ma per dignità. Escursioni resistenziali per goderci in compagnia la natura che allora accolse quei giovani e che ancora oggi fa da sfondo al nostro tornare, ma anche per discutere di ieri e di oggi. Cammineremo su sentieri che noi chiamiamo “ partigiani” e che oggi raccontano quei passi, quelle lotte, quei sacrifici, quegli amori, e quei sogni di libertà e giustizia sociale. Quei sentieri sono ancora là e ci aspettano.

Lunedi 6 aprile 2026 sui crinali di Magnino Magni alla Pietra di Pasqua all’Acquerino .

Domenica 12 aprile le montagne di confine e partigiane a Pavana Appennino Pistoiese.

Domenica 19 aprile Sant’Anna di Stazzema e Farnocchia montagne Apuane.

Sabato 25 Aprile Festa della Liberazione Il rifugio dei pastori partigiani al Lago Nero Abetone.

Domenica 26 aprile le montagne della Lima Casoli e Casabasciana.

Un viaggio della memoria ritornando su quei luoghi di queste vicende per comprendere il vero desiderio di giustizia che ha spinto i partigiani e le partigiane a combattere contro il nazifascismo. Camminando e ascoltando le sofferenze descritte nelle testimonianze, la paura della morte, le speranze di un futuro diverso fatto di uguaglianza, solidarietà e amore tra i popoli. Un appuntamento fisso da sempre per il gruppo GECO che da anni organizza i Cammini della Memoria della Resistenza.

Fonte: Gruppo GECO