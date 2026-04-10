Inaugurato il campo sportivo 'Guido Angelini' a Pieve Fosciana

Al taglio del nastro per la riapertura del campo sportivo di Pieve Fosciana (LU), avvenuto questa mattina, è intervenuto anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

“Un impianto - ha detto Giani - tornato a splendere dopo importanti lavori di riqualificazione e ristrutturazione e che domani ospiterà la sua prima partita ufficiale. Un’opera che restituisce uno spazio fondamentale per lo sport, l’aggregazione e la crescita dei giovani. Continua così l’impegno della Regione verso la valorizzazione ed il potenziamento della rete degli impianti locali: in sei anni sono stati 236 i Comuni che, grazie ai fondi regionali, hanno potuto ridare nuova vita a strutture dedicate allo sport”.

Fonte: Regione Toscana

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