Interruzioni idriche programmate nel comune di Capraia e Limite

Mercoledì 15 aprile dalle ore 8 alle 12.30 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica a Capraia Alta
Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Capraia e Limite, mercoledì 15 aprile dalle ore 8 alle 12.30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica a Capraia Alta.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato a nuova data che sarà resa nota con apposito comunicato.
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
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