Leggerissimo: "La nuotatrice notturna" di Adrian N. Bravi

Cultura Toscana
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Jacopo riceve una telefonata dal Portogallo, suo padre è morto annegato mentre faceva la classica nuotata nel fiume. Jacopo è un quarantenne un po' ingenuo che lavora in un cimitero e non vedeva il papà da quando era piccolo. Aiutato dal collega Quinto, nonostante le resistenze della madre, il protagonista decide di andare in Portogallo sulle orme del padre. Lì lo attenderà una serie di scoperte incredibili, che lo porteranno a ridefinire il rapporto con entrambi i genitori e, chissà, anche con la sua visione del mondo.

"La nuotatrice notturna" edito da Nutrimenti è la conferma che Adrian N. Bravi - argentino che vive nelle Marche e scrive in italiano - è uno degli scrittori più peculiari nella letteratura contemporanea. Riesce a parlare di temi attuali e fondamentali come l'identità di genere e la famiglia ma con una leggerezza tale che sembra di essere dentro a un sogno a occhi aperti. È un grande creatore di storie, è abilissimo nel caratterizzare i personaggi.

In questo libro Bravi si dimostra anche uno dei pochi a saper cogliere l'ironia delle cose, a saper scrivere con una certa dose di umorismo, specie quando analizza l'animo umano di fronte a imprevisti colpi di scena. "La nuotatrice notturna" è un piccolo romanzo di formazione e di indagine, in cui lo sguardo del protagonista rende tutto più delicato, lontano dalla morbosità o dalla pesantezza di tanti 'colleghi' che provano a affrontare gli stessi argomenti.

Titolo: La nuotatrice notturna
Autore: Adrian N. Bravi
Casa editrice: Nutrimenti
Anno di pubblicazione: 2025 
Pagine: 192 
Prezzo di copertina: 17,10 euro

 

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