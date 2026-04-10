'L'assaggiatrice di Hitler' al Giallo Mare Minimal Teatro

Il cartellone della stagione di prosa, promossa dal Comune di Empoli insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro, si chiude mercoledì 15 aprile con L'assaggiatrice di Hitler, con Silvia Gallerano e Alessia Giangiuliani.

Trasposizione scenica del romanzo pluripremiato “Le assaggiatrici” di Rosella Postorino, opera vincitrice nel 2018 del Premio Campiello, oltreché del Premio Pozzale nello stesso anno, lo spettacolo di Sandro Mabellini indaga la possibilità per ogni individuo di scivolare nella colpa senza averlo scelto, di colludere con il Male semplicemente per istinto di sopravvivenza. E indaga la condanna tutta umana a dover «assaggiare» il mondo per vivere, ma con il rischio costante e ineludibile di morire. Di tutto questo è metafora il nazismo, che con la sua violenza invade l’Europa e la vita di Rosa Sauer, la protagonista.

Rosa è un personaggio di invenzione, ma il suo lavoro è ispirato a quello di Margot Wölk, donna realmente esistita che poco prima di morire confessò di essere stata un’assaggiatrice di Hitler. Nell’inverno del ’43, insieme ad altre nove giovani donne, viene forzosamente reclutata e stipendiata per assaggiare tre pasti al giorno e sventare così – a rischio della propria vita – un eventuale tentativo di avvelenamento del Führer.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa