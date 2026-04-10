Lavori di pavimentazione in un’area del Pronto Soccorso del San Giovanni di Dio

Sanità Firenze
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Termineranno in pochi giorni. Riorganizzati gli spazi. La Direzione si scusa per gli eventuali disagi

Il Pronto Soccorso del San Giovanni di Dio sarà interessato a partire da mercoledì 15 da alcuni lavori di pavimentazione, non ulteriormente prorogabili. L’intervento dovrebbe concludersi nell’arco della settimana, tuttavia durante i giorni di svolgimento dei lavori alcuni spazi non potranno essere accessibili.

La Direzione sanitaria di presidio ha predisposto alcune misure organizzative per ridurre al minimo eventuali disagi ai pazienti e garantire che l’intervento si svolga nel più breve tempo possibile, entro la fine della settimana. Pertanto, alcune stanze sono state riorganizzate per accogliere i pazienti che solitamente attendono negli spazi che saranno interessati dai lavori.

Scusandosi anticipatamente per gli eventuali disagi dei prossimi giorni, la Direzione sottolinea il carattere occasionale dell’intervento e assicura che sarà fatto tutto il possibile per completare e ripristinare la pavimentazione nei tempi concordati

Fonte: Ausl Toscana Centro

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