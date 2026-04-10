Lega Firenze, Angelo Fiore nominato Responsabile Provinciale del Dipartimento Cultura

Il Segretario Provinciale della Lega di Firenze, Federico Bussolin, annuncia la nomina di Angelo Fiore alla guida del Dipartimento Cultura per la provincia di Firenze.

La decisione è stata assunta in accordo con il coordinatore regionale del Dipartimento Cultura, Luis Clavier, e condivisa con l’On. Manfredi Potenti, coordinatore dei dipartimenti della Lega in Toscana.

La nomina di Angelo Fiore si inserisce in un percorso di rafforzamento della struttura territoriale del partito, con l’obiettivo di valorizzare competenze e professionalità capaci di contribuire in modo concreto allo sviluppo delle politiche culturali. Fiore, già Consigliere Comunale a Castelfiorentino dal 2024, unisce esperienza artistica e impegno sul territorio.

"La scelta di Angelo Fiore – dichiara Federico Bussolin – conferma la volontà della Lega di affidarsi a figure competenti, in grado di portare un contributo qualificato. La sua esperienza nel mondo della lirica e la conoscenza del panorama culturale rappresentano un valore aggiunto per il Dipartimento".

Nel suo intervento, Angelo Fiore ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e ha sottolineato il valore dell’incarico affidato: "Ringrazio il Segretario Provinciale Federico Bussolin, il coordinatore regionale Luis Clavier, l’On. Manfredi Potenti e il capogruppo di Castelfiorentino Susi Giglioli per l’attenzione e la fiducia. Questo incarico rappresenta una responsabilità significativa, che intendo affrontare con impegno e spirito di servizio. La cultura è un elemento centrale per la crescita dei territori e per la valorizzazione delle identità locali. L’obiettivo sarà quello di sostenere e promuovere iniziative di qualità, favorendo sinergie e progettualità capaci di generare valore per le comunità".

Soddisfazione anche da parte della sezione Lega empolese. "Dopo la nomina del responsabile provinciale degli Enti Locali – dichiara Susi Giglioli – l’Empolese esprime una nuova figura qualificata chiamata a ricoprire un ruolo di rappresentanza a livello provinciale. Un segnale importante che evidenzia la presenza di un gruppo coeso e competente sul territorio. La cultura rappresenta un valore universale e trasversale, e sono certa che Angelo Fiore, con la sua comprovata professionalità, saprà interpretare al meglio questo incarico".

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