Livorno, entra nella casa dell'ex violando il divieto di avvicinamento e tenta la fuga gettandosi dalla finestra

È stato arrestato lo scorso 1 aprile a Livorno un uomo di 34 anni con le accuse di atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna. Nei suoi confronti contestati anche i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. La notizia è stata diffusa dalla Questura solo oggi.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'intervento è scattato intorno alle 8.30 del mattino, quando la donna ha contattato la polizia segnalando che l'ex compagno era riuscito a introdursi con la forza nella sua abitazione, assumendo nei suoi confronti un comportamento violento. L'uomo si era poi allontanato quando ha saputo dell'arrivo degli agenti, per tornare successivamente nel corso della mattinata.

A richiedere un secondo intervento è stata la madre della vittima. All'arrivo delle volanti, il 34enne avrebbe estratto una bomboletta di spray al peperoncino, puntandola contro gli agenti, per poi tentare la fuga lanciandosi dalla finestra dell'abitazione, situata al primo piano. Dopo la caduta, l'uomo avrebbe cercato di scavalcare la recinzione del giardino per raggiungere la strada e dileguarsi, ma è stato infine bloccato dagli agenti che stavano circondando l'edificio.

Durante l'arresto, l'uomo avrebbe opposto una forte resistenza tentando di colpire i poliziotti con dei pugni. Solo l'intervento congiunto di più operatori ha consentito di contenerlo e procedere all’arresto.

Il 34enne è stato quindi tratto in arresto per atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa, e denunciato anche per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

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