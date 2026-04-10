Montespertoli sempre più cardioprotetta: ecco due nuovi DAE a Il Pino e Anselmo

Continua e si consolida l'impegno del Comune di Montespertoli per rendere il territorio sempre più sicuro dal punto di vista della salute pubblica. Domenica 19 aprile 2026 verranno inaugurati ufficialmente due nuovi Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE) nelle frazioni de Il Pino e di Anselmo, completando così un percorso avviato negli anni scorsi con l'installazione progressiva di dispositivi salvavita in tutto il territorio comunale.

La prima cerimonia si terrà alla frazione Il Pino alle ore 11:00, mentre la seconda è in programma ad Anselmo alle ore 16:00, in occasione della tradizionale Sagra del Bombolone. Entrambi gli eventi sono aperti a tutta la cittadinanza.

Le inaugurazioni sono promosse dalla Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Montespertoli, dallo SPI CGIL Firenze (per il DAE a Anselmo) e dal Comune di Montespertoli.

L'installazione dei nuovi DAE non è un episodio isolato, ma il risultato di un impegno costante che negli ultimi anni ha visto il Comune investire in modo sistematico nella cardioprotezione del territorio.In parallelo all'installazione dei dispositivi, la Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Montespertoli ha avviato corsi di formazione per i cittadini sull'uso del DAE e sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare, con la prima sessione svoltasi nella frazione di Lucignano e altri appuntamenti già pianificati.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa