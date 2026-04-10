Multe, Firenze è il comune che ha incassato di più in Toscana nel 2025

Firenze, con 73,3 milioni di euro, è il comune della Toscana che, nel 2025, ha incassato i maggiori proventi da multe e sanzioni a carico degli automobilisti per violazioni delle norme del Codice della Strada; il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope.

Il valore supera di quasi il 19% quello del 2024 e fa guadagnare al capoluogo toscano il terzo posto nella classifica nazionale.

Firenze, la replica del Comune

"Le elaborazioni di Facile.it sul dato pro-capite sono fuorvianti e meritano una precisazione" fanno però sapere dal Comune di Firenze, poiché. "dividere il provento da sanzioni stradali per i residenti non restituisce la realtà di una città che ogni giorno accoglie quasi 300mila veicoli provenienti da fuori".

“Le sanzioni al Codice della Strada riguardano per più dell’80% auto che vengono da fuori e quindi sono fatte soprattutto a tutela dei fiorentini dai comportamenti scorretti di chi da fuori ogni giorno entra in città: bus turistici senza permesso, eccessi di velocità, uso delle preferenziali, accessi proibiti in ZTL, sosta abusiva negli spazi riservati residenti oppure vietati” spiega l'assessore Giorgio.

La classifica regionale

Guardando alla graduatoria regionale, dopo Firenze, si posizionano Siena (9,5 milioni di euro), Livorno (8,7 milioni di euro), Pisa (5,7 milioni di euro), Prato (circa 5 milioni di euro), Arezzo (4,8 milioni di euro), Grosseto (4,6 milioni), Pistoia (4,2 milioni di euro), Lucca s(poco meno di 4,2 milioni) e Massa (2,6 milioni). Chiude la graduatoria regionale il comune di Carrara che ha incassato quasi 2 milioni di euro.

Complessivamente, nel 2025, i comuni capoluogo toscani analizzati hanno incassato oltre 124 milioni di euro, importo in aumento del 10% rispetto al 2024.

Se invece degli importi totali si analizza il valore pro capite, calcolato come rapporto tra proventi e residenti, al primo posto si posiziona ancora una volta Firenze, primo nella graduatoria nazionale, con 202 euro; seguono nella top 3 Siena (180 euro) e Pisa (64 euro).

Guardando ai comuni con meno di 3.000 residenti, in vetta alla classifica si posiziona Monticiano (SI), che a fronte di 1.649 abitanti incassa più di 1,1 milioni di euro; segue Buonconvento (SI), 2.984 abitanti e 886mila euro incassati.

Parziali buone notizie sul fronte dell'RC Auto: secondo l'osservatorio di Facile.it in un anno i premi medi in Toscana sono rimasti stabili.

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