Oltre duecento persone candidate per l'“Accademia” di At

Oltre duecento persone si sono candidate all’offerta per la ricerca di autisti da inserire nel nuovo percorso “Accademia” di at – autolinee toscane. L’iter selettivo si è concluso l’8 aprile. I partecipanti selezionati hanno sottoscritto una lettera di impegnativa all’assunzione subordinata al conseguimento dei titoli abilitativi alla guida.

Il successo di adesione al percorso di “Accademia”, oltre che alla copertura dei costi per la patente specialistica D e il CQC, rendendo di fatto la formazione gratuita per i partecipanti che vengono selezionati, è da addebitarsi anche alla nuova formula studiata da at per consentire a chi voglia diventare autista, di frequentare i corsi presso le autoscuole partner in orario mattinale o serale, con frequenza di tre o cinque volte alla settimana, compatibilmente con i propri impegni professionali attuali. Per i nuovi autisti è previsto un periodo di affiancamento da parte di personale qualificato, prima del loro inserimento in linea, oltre ad alcune lezioni in aula, svolte internamente, per conoscere l’azienda, entrare in contatto con i vari settori ed essere accompagnati all’inserimento nel nuovo lavoro. Una volta conseguiti i titoli abilitanti alla guida, per i nuovi conducenti sono previsti sei mesi di prova e, in caso di dimissioni volontarie nei primi tre anni di lavoro, è previsto un rimborso proporzionato dei costi formativi sostenuti dall’azienda.

La carenza di autisti di autobus è evidenziata quale crisi strutturale persistente, con 3,6 milioni di posti vacanti a livello mondiale e un invecchiamento rapido della forza lavoro, nel percorso di ricerca di nuovi autisti, secondo gli studi del Global Truck Driver Shortage Report 2024 dell'IRU. In questo scenario at – autolinee toscane ha aderito ad Academy per autisti del traporto pubblico locale di Distretto Italia, un progetto sviluppato dal consorzio Elis, un’eccellenza nel panorama nazionale della formazione, specializzato nella Scuola dei Mestieri. Il nuovo percorso formativo di ELIS, in collaborazione con autolinee toscane, risponde a una delle principali sfide occupazionali nel settore della mobilità.

Elis ha avviato una selezione in provincia di Messina e presentato un gruppo di aspiranti autisti ad at – autolinee toscane, che ha proceduto con un’ulteriore selezione. Le persone scelte inizieranno un periodo di training a Messina per l’inserimento lavorativo in Toscana. at – autolinee toscane si impegna infatti all’assunzione del personale che avrà ottenuto patente D e CQC per il trasporto di persone. Dopo aver conseguito i requisiti, i 15 autisti assunti saranno assegnati alle sedi sul territorio toscano, così come indicato dall’azienda di trasporto. Per i primi tre mesi, inoltre, at – autolinee toscane si impegna a coprire con 500 euro al mese le spese di contributo per l’affitto dei neo-conducenti assunti attraverso le Scuole dei Mestieri di Distretto Italia.

“Investire in percorsi di formazione è una strategia in cui at – autolinee toscane crede con convinzione, per inserire professioniste e professionisti nel mondo della mobilità. Abbiamo riformulato il percorso di Accademia per andare incontro alle esigenze degli aspiranti autisti: un nuovo approccio che sta ottenendo i risultati sperati, vista la quantità di domande pervenute per accedere alla selezione. Abbiamo inoltre intrapreso la collaborazione con le Scuole dei Mestieri di Distretto Italia per dare un’opportunità ai giovani di acquisire le competenze tecnico-specialistiche necessarie per entrare in at. Siamo felici di far parte del progetto di ELIS, che fa da punto di incontro tra le aziende e i centri di formazione per l’inserimento nel mondo del lavoro.” ha dichiarato Claudia Carchio, direttrice HR.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa

Notizie correlate