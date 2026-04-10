La Pieve di Coiano torna al suo antico splendore

La Pieve dei Santi Pietro e Paolo a Coiano torna finalmente al suo antico splendore: "un luogo per tutti, a disposizione non solo dei pellegrini che vi sostano, ma alla comunità che qui ha luogo". Così la sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì, durante la conferenza di presentazione di oggi al Castello di Coiano, dove sono stati illustrati i lavori di restauro e il nuovo progetto che renderà - nel giro di un anno - più accessibili e fruibili per tutti gli spazi attorno alla pieve. Un intervento che segna il completamento del recupero e della messa in sicurezza dell'intero complesso monumentale, una delle soste lungo la Via Francigena citato da Sigerico di Canterbury nel suo diario, e che restituisce al territorio un importante esempio di pieve romanica, oltre che un luogo di incontro e di spiritualità.

Promossa dal Comune di Castelfiorentino e dalla Fondazione CR Firenze, alla conferenza di presentazione sono intervenuti, oltre alla sindaca Francesca Giannì, la vicepresidente della Fondazione CR Firenze Maria Oliva Scaramuzzi, l'assessore alla Cultura Franco Spina, il parroco Don Maurizio Volpi e i progettisti.

"Il progetto nasce dalla sinergia tra il Comune di Castelfiorentino e la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze - ha detto la sindaca Giannì -. Con questo intervento riusciamo a consolidare la collina su cui sorge il complesso monumentale, riuscendo a renderlo più accessibile creando un vero e proprio parco francigeno che serva finalmente a rendere piena fruibilità alla pieve che potrà tornare a essere aperta a tutti. Questo è l'ultimo punto di ricaduta finale con cui dopo decenni riusciamo a restituire la pieve alla cittadinanza e a tutti i turisti della Francigena".

"Il recupero della Pieve rappresenta un momento fondamentale per lo sviluppo del turismo e di recupero di un bene culturale di primaria importanza - ha detto l'assessore Spina -. La Pieve è un centro spirituale che speriamo possa crescere sempre di più. Per questo stiamo lavorando, insieme al gestore del Castello di Coiano, a un percorso di ricettività alberghiera, in modo da coprire questo tratto della Francigena con posti letto e un sistema di accoglienza turistica attivo". L'assessore ha quindi inquadrato l'intervento come un vero e proprio "cantiere aperto", capace di coinvolgere la comunità e rafforzare il legame tra patrimonio, istituzioni e cittadinanza, definendolo un esempio di "mecenatismo civico".

I primi interventi hanno riguardato la messa in sicurezza e il recupero dell'edificio, interessando la torre campanaria e la copertura, per poi proseguire con il restauro della facciata e degli spazi interni: pavimentazione, infissi, altare, decorazioni e fonte battesimale. Il recupero si è concluso recentemente con la sistemazione della scalinata di accesso. Parallelamente, il Comune di Castelfiorentino ha avviato il progetto di riqualificazione dell'area esterna circostante, già dotata di parcheggio e sosta attrezzata per i visitatori grazie a un contratto di comodato. Il nuovo intervento, concordato con la Sovrintendenza in quanto area sottoposta a vincolo monumentale, prevede un investimento complessivo di 230mila euro, di cui 115mila sostenuti dalla Fondazione CR Firenze. L'intervento, precisa l'architetto Giulio Ridolfi, tiene conto della storicità dell'edificio e dell'area circostante, per cui la progettazione è stata orientata a soluzioni discrete e facilmente rimovibili, capaci di inserirsi nel contesto senza alterarlo, mantenendo intatta la percezione originaria della pieve e del suo paesaggio.

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Il progetto, che prenderà il via nei prossimi mesi, prevede la realizzazione di due percorsi pedonali all'interno del parco: uno diretto alla scalinata e uno completamente accessibile, pensato per persone con ridotte o impedite capacità motorie, che consentirà di raggiungere direttamente l'ingresso della pieve anche grazie a un servoscala. Entrambi i percorsi includeranno una deviazione verso un 'luogo di quiete', uno spazio circolare immerso nell’oliveta, pensato come area di riposo, raccoglimento e riflessione. Il parco sarà inoltre riqualificato attraverso una riorganizzazione delle specie arboree e arbustive, con l'obiettivo di valorizzare dell'intero complesso monumentale. Il completamento dei lavori è previsto per la primavera del 2027.

Nel frattempo, il Comune di Castelfiorentino ha avviato anche un programma di promozione turistica. La pieve sarà aperta gratuitamente al pubblico ogni secondo sabato del mese, dalle 10 alle 13, con la prima apertura prevista sabato 11 aprile. Nelle stesse giornate saranno organizzate visite guidate storico-artistiche, curate dall'ufficio turistico e accompagnate dalla partecipazione di un'esperta restauratrice che illustrerà gli interventi realizzati. È inoltre in fase di definizione un calendario di eventi all'interno della pieve, che ospiterà anche un concerto in occasione di Castelnuovo Fest, il festival lungo la Via Francigena in programma alla fine di settembre.

"Il completamento del restauro della Pieve di Coiano è un risultato importante per la tutela e la valorizzazione di un bene di grande valore storico e identitario – afferma Maria Oliva Scaramuzzi -. Come Fondazione CR Firenze abbiamo sostenuto con convinzione questo percorso, contribuendo a restituire alla comunità un luogo simbolico legato alla Via Francigena. Il nostro impegno prosegue oggi con il sostegno alla riqualificazione dell’area esterna, perché valorizzare un bene significa anche renderlo più accessibile e fruibile. È un intervento che guarda al futuro e che tiene insieme patrimonio, accoglienza, turismo sostenibile e sviluppo del territorio".

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Niccolò Banchi

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