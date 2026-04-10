Rimossi gli ordigni bellici, riaperta via della Fattoria a Vaiano

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foto di archivio

Sono stati rimossi questa mattina gli ordigni bellici inesplosi rinvenuti nei giorni scorsi nel parco della Villa del Mulinaccio

Sono stati rimossi questa mattina gli ordigni bellici inesplosi rinvenuti nei giorni scorsi nel parco della Villa del Mulinaccio in area prospiciente la via della Fattoria. Si tratta di quattro proiettili di cannone da 75 millimetri risalenti alla seconda guerra mondiale, recuperati in sicurezza da una squadra di due artificieri del Genio Ferrovieri di Bologna.

A seguito del completamento delle operazioni di bonifica e del ripristino delle condizioni di sicurezza, il tratto di strada precedentemente interdetto con Ordinanza del 3 Aprile 2026 è stato riaperto al transito già nella mattinata di oggi.

Le operazioni hanno visto la rimozione degli ordigni dal parco ed il loro trasporto in un'area a monte isolata dove, un volta interrati, sono stati fatti brillare in sicurezza.

L’Amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento agli artificieri del Genio Ferrovieri di Bologna per la professionalità e la rapidità dell’intervento, ai Carabinieri della stazione di Vaiano, alla Polizia Locale per il supporto e il coordinamento delle attività sul territorio e all'equipaggio della Croce Rossa Italiana che ha garantito il presidio medico di sicurezza.

Fonte: Comune di Vaiano - Ufficio Stampa

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