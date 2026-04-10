A Santa Croce ecco 'Learning of Fashion', la piattaforma per presevare il know-how della moda

Economia e Lavoro Santa Croce sull'Arno
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La 'costruzione' della moda resa accessibile, le competenze tecniche e artigianali alla portata di tutti. È da qua che parte Learning of Fashion, la nuova piattaforma digitale gratuita nata per preservare, valorizzare e trasmettere il know-how della filiera moda italiana alle prossime generazioni di professionisti.

Sarà presentata il 23 aprile alle ore 17:00, presso Dynamic Innovation Lab a Santa Croce sull’Arno. La piattaforma è sviluppata da Dynamic Innovation Lab, hub creativo con sede nel cuore del distretto conciario toscano, e nasce grazie al sostegno del bando TOCC – Transizione Digitale Organismi Culturali e Creativi, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma NextGenerationEU.

L'obiettivo di Learning of Fashion è, scrivono gli organizzatori, "rendere accessibili a tutti le competenze tecniche e artigianali che costituiscono il cuore del Made in Italy, attraverso contenuti formativi realizzati da maestri artigiani, tecnici ed esperti del settore", vale a dire "un patrimonio di conoscenze unico al mondo che oggi richiede strumenti innovativi per essere tutelato, aggiornato e condiviso."

Attraverso video on-demand, esperti della filiera condividono esperienze, tecniche e conoscenze maturate nel corso della loro carriera. I corsi, brevi ma approfonditi, permettono agli utenti di entrare in contatto diretto con la realtà operativa e creativa della moda.

In un contesto in cui l’industria della moda affronta una crescente carenza di competenze specializzate e un progressivo disallineamento tra formazione e realtà produttiva, Learning of Fashion quindi vuole assicurare continuità alla filiera "formando oggi i professionisti che guideranno il settore domani — senza barriere di accesso, ma con standard di eccellenza".

L'evento di presentazione sarà quindi alle 17 del 23 aprile all'hub di via Del Bosco a Santa Croce sull'Arno. Pre confermare o prenotare la presenza si può cliccare qua.

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