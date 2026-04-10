Servizio Civile Universale alle Pubbliche Assistenze di Empoli e Castelfiorentino

Più tempo per scegliere il proprio futuro e mettersi al servizio della comunità. È stata infatti prorogata alle ore 14 del 16 aprile 2026 la scadenza per presentare domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale, il programma rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni.

Una notizia importante anche per il territorio, dove le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino confermano, anche per quest’anno, la disponibilità di numerosi posti all’interno dei propri progetti, ampliati e rinnovati per rispondere ai bisogni emergenti della comunità.

Accanto ai tradizionali ambiti del soccorso sanitario e dell’assistenza sociale, infatti, l’offerta si arricchisce con nuove progettualità dedicate al contrasto della violenza di genere e alle attività di Protezione Civile. Un ampliamento che consente ai giovani di avvicinarsi a esperienze diverse, tutte accomunate da un forte valore sociale e formativo.

Partecipare al Servizio Civile Universale non significa soltanto offrire il proprio contributo agli altri, ma rappresenta anche una concreta opportunità di crescita personale e professionale. L’esperienza maturata durante l’anno può essere inserita nel curriculum come esperienza lavorativa a tutti gli effetti, mentre le competenze relazionali e organizzative acquisite costituiscono un valore aggiunto sempre più apprezzato nel mondo del lavoro. A questo si affiancano benefici concreti, come il versamento dei contributi previdenziali utili per la pensione e il riconoscimento del servizio nelle graduatorie scolastiche e nei concorsi pubblici, dove è prevista una riserva di posti per chi conclude il percorso senza demerito.

Un’attenzione particolare è rivolta ai giovani con minori opportunità, ovvero a coloro che non hanno conseguito il diploma. Per loro sono previsti posti dedicati, ma proprio su questo fronte le associazioni segnalano una partecipazione ancora troppo bassa. L’invito è quindi a cogliere questa occasione, che può rappresentare un primo passo verso l’autonomia e l’ingresso nel mondo del lavoro, anche per chi ha avuto percorsi scolastici più complessi.

A raccontare il valore del Servizio Civile sono le parole di chi lo ha già vissuto. “Credo che il servizio civile debba essere una tappa obbligatoria nel percorso di ognuno”, racconta Samuele, sottolineando quanto l’esperienza gli abbia permesso di acquisire competenze e conoscere persone significative. C’è chi, come Linda, parla di un’esperienza “davvero unica sia a livello formativo che emotivo”, e chi come Duccio mette l’accento sul valore umano dell’impegno: aiutare chi ha bisogno è qualcosa che “ti rimane dentro per sempre”.

Molti volontari evidenziano anche l’impatto sul proprio percorso personale e professionale. Ginevra racconta di aver trovato nel servizio civile la motivazione per continuare come volontaria anche dopo la fine del progetto, mentre Emma lo definisce un percorso capace di migliorarti “più di quanto avresti mai immaginato”. Per Leonardo è stata la prima vera esperienza di lavoro, un’occasione per sentirsi utile e crescere, mentre Giulia parla di un cambiamento progressivo, giorno dopo giorno, nella propria visione della realtà. E c’è chi, come Alice, non ha dubbi: “un’esperienza più che positiva, che consiglio vivamente”.

“Il Servizio Civile è un’occasione per crescere, acquisire competenze e contribuire al bene comune – afferma la presidente Eleonora Gallerini –. Siamo pronti ad accogliere i nuovi volontari e a vivere insieme un percorso di grande valore umano e sociale”.

Per candidarsi è necessario accedere con SPID e compilare la domanda online sul portale dedicato. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://www.pubblicheassistenzeempoli.org/ nella sezione Servizi > Servizio civile.

Un’opportunità in più per scegliere di mettersi in gioco e costruire il proprio futuro partendo dagli altri.

Fonte: Ufficio stampa

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